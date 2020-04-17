Владимир разменял первую десятку по количеству зараженных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом во Владимире растет. Только за сутки в областном центре опасную болезнь диагностировали у четырех человек. В общей сложности число инфицированных COVID-19 достигло двенадцати, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Можно уверенно предположить, что большинство из них заразились уже после того, как в области была введена всеобщая самоизоляция.

Индекс самоизоляции во Владимире низкий.

Как показывает статистика, к идее оставаться дома сознательно отнеслись далеко не все. И если не брать в расчет людей, спешащих на работу, на улицах и в магазинах народа много. Так накануне за атрибутами Пасхи в «Глобус» пришли сотни человек. И социальную дистанцию соблюдали далеко не все. На этой неделе индекс самоизоляции регулярно был меньше трех. И показатель этот свидетельствует о регулярных прогулках.

Самая серьезная ситуация в Петушинском районе. Там четвертая стадия распространения коронавируса. Сегодня стало известно сразу о девяти новых случаях заражения. В общей сложности, в муниципалитете COVID-19 болеют 42 человека. В районе объявлен карантин. Теоретически он должен быть закрыт для въезда и выезда. Хотя еще накануне местные жители сообщали об отсутствии КПП на дорогах.

За лидерство с Петушками готов побороться Ковров. Пять новых случаев COVID-19 за сутки, 34 инфицированных за все время наблюдения. При этом в городе оружейников сразу три летальных исхода. Умерли двое мужчин и одна женщина. Им не было и 55 лет. Возраст погибших внушает опасения.

В Коврове от коронавируса умерли три человека.

Сложная ситуация в Муроме и Юрьеве-Польском. 29 и 17 заболевших соответственно. Первую десятку также разменяли Александров и Гусь-Хрустальный. В остальных муниципальных образованиях заболевших пока меньше. Но и первые случаи инфицирования там были обнаружены позднее. Официально свободными от коронавируса остаются Суздальский и Селивановский районы. Но, учитывая передвижение граждан, это, скорее всего, вопрос времени. Общее число инфицированных на территории Владимирской области — 183 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что восемь детей заболели коронавирусом во Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото «ТАСС»