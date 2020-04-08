Владельцы салонов красоты просят губернатора разрешить им работать

Ассоциация профессионалов индустрии красоты Владимира и области (АПИК) направила обращение губернатору с просьбой о возобновлении их бизнеса на территории региона. Под документом подписались около сотни организаций и ИП. Пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по владимирскому бизнесу красоты. Маникюрные и парикмахерские салоны закрыты. Но платить зарплату сотрудникам, отдавать деньги за аренду и коммунальные услуги пустующих помещений владельцы бьюти-салонов вынуждены. Скидку из-за самоизоляции арендодатели (за исключением областной недвижимости) делать не собираются.

Вчера был обнародован утверждённый Указом губернатора перечень секторов экономики, где занятые организаций и ИП могут работать в нынешний период. В списке под номером 31 фигурируют «бытовые услуги». Но входят ли туда услуги салонов красоты и парикмахерских, пока неясно.

Услуги красоты не подразумевают дистанцию с клиентом. Парикмахер или матер маникюра, в любом случае, должны контактировать с людьми.

Представители владимирской бьюти-индустрии рассказали «Призыву», что они думают о создавшейся ситуации и как выживают в период самоизоляции. Точнее, как готовятся к закрытию, ибо период простоя означает для них уход в «минус» и банкротство. — В Москве начали открываться салоны красоты, имеющие лицензию. Если этого не сделать, бизнес загнётся, — считает Магир Джафаров, президент АПИК. — Кто такие парикмахеры? Это люди, имевшие подённые доходы. Заработали за день – купили еды. Впрок почти ничего не откладывали. Простые работники трудились на процентах, по сделке. Руководители не могут платить им деньги, которых те не заработали. И сейчас эти люди будут голодать. Либо уйдут в теневой бизнес, что чревато штрафами. Средняя стоимость ежемесячной аренды небольшого кабинета — от 10 тысяч рублей. Уже сейчас многие владимирские хозяева бьюти-салонов хотят закрыть свои ИП. Но это непросто: все взносы и налоговые выплаты придётся оплатить сполна.

– Если сохраняется зарплата работникам, и она больше прожиточного минимума, то по налогам должны быть установлены взносы не 30%, а 15% (включая пенсионный фонд, ФСС). Так нам обещали, — говорит Дарья Ермолаева, владелица парикмахерской. – Так вот, я сдавала отчетность. Оказалось, с прожиточного минимума (около 12 тысяч рублей) так и берутся, как раньше, 30%, а с того, что выше — уже 15%. И где здесь помощь работодателям? Её нет. Предприниматели уверены, что, как минимум, половина бизнеса красоты в регионе умрёт к лету. Первыми сойдут с дистанции те, на ком висят кредиты. И никакие налоговые и иные «каникулы» не спасут. Долги потом всё равно придется отдавать, а чем? Ведь ещё и зарплату сотрудникам надо платить. — Пока никто не рискует работать на дому. Все боятся штрафов, — говорит Дарья. — Я знаю, что в Добром уже штрафанули одну парикмахерскую на 150 тысяч рублей, за то, что была открыта в нерабочие дни. По аренде мы лично договорились с собственником помещений, что за апрель отдадим ему деньги частями, в рассрочку. Но далеко не все парикмахерские могут рассчитывать на такое понимание.

В среде предпринимателей ходит информация о том, что разрешили открыться салонам, имеющим медицинскую лицензию. «Призыв» не располагает документами на этот счёт. Вероятно, на региональном уровне они и не принимались, поскольку – это подтверждают сами предприниматели — даже во Владимире парикмахерских с такими лицензиями нет. Чтобы её получить, надо заплатить немалые деньги. Местные мастера таких сумм просто не найдут. Как бы ни пугала опасность штрафов, многие парикмахеры, массажисты, мастера маникюра, вынуждены работать на дому, чтобы прокормить свои семьи. Некоторые открыли подобную практику ещё до пандемии. — Я уже больше года нахожусь в декрете и принимала своих клиенток на дому. Свои услуги не рекламировала, «сарафанное радио» и так делало своё дело, — говорит мастер по маникюру Екатерина. — Сейчас клиентов почти нет. Даже мои хорошие знакомые предпочитают сейчас сидеть дома.

Среди мастеров бьюти-индустрии есть и те, кто не теряет оптимизма. Например, Лариса Пичугина, мастер по массажу и шугарингу планирует после изоляции даже расширить сферу услуг. Свободное время женщина потратила на подготовку и получение квалификации технолога-преподавателя.- Для нас, мастеров, конечно, сейчас тяжёлый период, — говорит она. – Но я надеюсь на перемены. Сейчас в Москве Собянин разрешил спа-салонам и массажным кабинетам открыться с тем условием, что клиенты не будут пересекаться. Надеюсь, что и у нас разрешат. А, вообще, я вынужденный отпуск использую для учёбы, для того, чтобы подумать над новым проектом.

Если салонам красоты разрешат работать, говорят в Ассоциации профессионалов индустрии красоты, то мастера готовы выполнять необходимые требования безопасности, например, принимать клиентов только предварительной записи, дополнительно обрабатывать рабочее место после каждого человека, пользоваться самим и предоставлять клиентам индивидуальные средства защиты. От властей они ждут только одного — понимания.Ранее «Призыв» сообщал, что банки не спешат с отсрочками платежей по кредитам. Татьяна Данилова Фото «Призыва»

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