Весенний призыв стартует вопреки коронавирусу

Весенний призыв в армию начинается во Владимирской области, несмотря на пандемию коронавируса. Стартует он сегодня, 1 апреля. На службу отправятся более 1400 человек. Для сравнения, в октябре-декабре прошлого года в регионе было призвано около 1300 человек. Накануне в администрации Владимирской области состоялось расширенное заседание региональной призывной комиссии. Участники заседания обсудили вопросы медицинского обследования и освидетельствования призывников, в том числе их тестирования на употребление наркотических и психотропных веществ, а также порядка обследования на COVID-19.

При этом официальная газета Министерства обороны «Красная звезда» накануне сообщила, что призывная кампания будет проходить в особом режиме. Придется внести коррективы в сроки начала работы призывных комиссий. Первая отправка призывников к местам службы состоится не ранее 20 мая, отмечает издание со ссылкой на Минобороны.

Весенний призыв пройдет в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля.

В ближайшее время военный комиссариат Владимирской области доведёт нормы призыва до каждого муниципального образования, и призывные комиссии приступят к их выполнению. Жителям региона, получившим военно-учётную специальность в учебных организациях ДОСААФ России, при призыве на военную службу будет предоставлено право выбора вида и рода войск, воинских формирований и органов. Право первоочередной отправки к местам прохождения военной службы предоставляется выпускникам вузов и образовательных организаций ДОСААФ.

В ходе призывной кампании в 19-ой военной прокуратуре армии (войсковая часть 56680) для граждан будет открыт консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную службу. Прием по вопросам призыва будет осуществляться по адресу: г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 47 «в», либо по телефону: 8 (4922) 32-25-68.

Между тем во Владимирской области введен режим всеобщей самоизоляции. Ранее «Призыв» сообщал, что жителям региона и тем, кто находится здесь временно, запрещено покидать место своего пребывания.

Ольга Ефремова

Фото: trudyurist.ru