Верю – не верю: 8 фактов о покорении космоса нашими земляками

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. В этот день 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Но этому знаменательному событию предшествовали десятилетия напряженной работы по подготовке полетов человека в космос, которая продолжается и по сей день. И в освоении космоса есть немалая заслуга наших земляков — уроженцев Владимирской области. Пройдите этот тест и определите, какое из предложенных высказываний является верным, а какое нет.

Меленковец Николай Каманин готовил к полету Гагарина и всех самых знаменитых советских покорителей космоса. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Вязниковец Валерий Кубасов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Отдел ОКБ-1 под руководством владимирца Михаила Тихонравова участвовал в разработке тяжёлого межпланетного корабля, создаваемого для пилотируемого полёта на Марс. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Ковровец Игорь Яцунский блестяще провел расчеты полета в космос Юрия Гагарина. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Единственная обсерватория Владимирской области находится в Муроме. Построена она в 70-е годы на средства, полученные от проведения социалистических субботников. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Кроме вязниковца Валерия Кубасова, в космосе побывал еще один наш земляк – Валерий Волошин из Гусь-Хрустального. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - В 2008 году Международный биографический центр в Кембридже включил Константина Колесникова, уроженца села Тарантино Александровского района, в число 100 ведущих инженеров мира за работы в области ракетной техники. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - 36-летний владимирский инженер Антон Андрианов изобрёл собственный телескоп, способный увеличивать небесные объекты в 400 раз. Верю Не верю Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Верю – не верю: 8 фактов о покорении космоса нашими земляками Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook