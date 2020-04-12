Верю – не верю: 8 фактов о покорении космоса нашими земляками

Дню космонавтики посвящается

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. В этот день 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Но этому знаменательному событию предшествовали десятилетия напряженной работы по подготовке полетов человека в космос, которая продолжается и по сей день. И в освоении космоса есть немалая заслуга наших земляков — уроженцев Владимирской области. Пройдите этот тест и определите, какое из предложенных высказываний является верным, а какое нет.

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