Верю – не верю: 8 фактов о покорении космоса нашими земляками

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. В этот день 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Но этому знаменательному событию предшествовали десятилетия напряженной работы по подготовке полетов человека в космос, которая продолжается и по сей день. И в освоении космоса есть немалая заслуга наших земляков — уроженцев Владимирской области. Пройдите этот тест и определите, какое из предложенных высказываний является верным, а какое нет.
Меленковец Николай Каманин готовил к полету Гагарина и всех самых знаменитых советских покорителей космоса.
Правильно!
Неправильно!
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Вязниковец Валерий Кубасов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.
Правильно!
Неправильно!
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Отдел ОКБ-1 под руководством владимирца Михаила Тихонравова участвовал в разработке тяжёлого межпланетного корабля, создаваемого для пилотируемого полёта на Марс.
Правильно!
Неправильно!
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Ковровец Игорь Яцунский блестяще провел расчеты полета в космос Юрия Гагарина.
Правильно!
Неправильно!
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Единственная обсерватория Владимирской области находится в Муроме. Построена она в 70-е годы на средства, полученные от проведения социалистических субботников.
Правильно!
Неправильно!
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Кроме вязниковца Валерия Кубасова, в космосе побывал еще один наш земляк – Валерий Волошин из Гусь-Хрустального.
Правильно!
Неправильно!
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В 2008 году Международный биографический центр в Кембридже включил Константина Колесникова, уроженца села Тарантино Александровского района, в число 100 ведущих инженеров мира за работы в области ракетной техники.
Правильно!
Неправильно!
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36-летний владимирский инженер Антон Андрианов изобрёл собственный телескоп, способный увеличивать небесные объекты в 400 раз.
Правильно!
Неправильно!
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