Верю – не верю: 10 интересных фактов о губернаторе Иване Долгорукове

7 (18) апреля 1764 года в Москве родился Иван Михайлович Долгоруков. В 1780-м он окончил Московский университет. В 1782–1791 годах служил офицером в Гвардейском Семеновском полку, а в 1791–1797 годах — вице-губернатором Пензы. С 1802-го по 1812 год Иван Михайлович был владимирским губернатором и приложил много старания и личного усердия для хозяйственного и культурного развития нашего края. Сама личность князя, выходца из старинного княжеского рода, представляет несомненный интерес. В данном тесте собраны наиболее яркие факты из жизни этого выдающегося человека. Попробуйте угадать, какие из них верные, а какие – нет.
Во время службы в Соляной конторе Долгоруков отправил императору Александру I просьбу повысить его в чине… в стихах. Императору так понравились неожиданная форма и изящный слог этого письма, что он тотчас назначил Ивана Михайловича губернатором во Владимирскую губернию.
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Прибыв во Владимир, Иван Долгоруков первым делом пошел в Богородице-Рождественский монастырь, чтобы поклониться мощам своего далекого предка – Александра Невского.
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Дважды в год губернатор объезжал уездные города и лично устраивал на местах детальную проверку работы государственных учреждений.
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Именно при Долгорукове была построена первая губернская больница, в которой около двух веков лечили людей.
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При губернаторе Долгорукове во Владимире появился первый городской театр с постоянной труппой.
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Иван Долгоруков стал директором первой владимирской гимназии для дворянских детей, которая по его инициативе была открыта 7 августа 1804 года в бывшем губернаторском доме.
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По рапорту Ивана Михайловича 24 мая 1803 года были восстановлены Александровский, Ковровский и Судогодский уезды и возращены статусы уездных городов Александрову, Коврову и Судогде. Таким образом административно-территориальное деление стало таким, каким его определила в 1778 году Екатерина Великая, и просуществовало до 1917 года.
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После смерти жены отдав свой дом гимназии, Иван Долгоруков обосновался в большой палатке в укромном местечке на берегу реки Рпени. Там он прожил целое лето, пока не закончилось строительства нового губернаторского дома около Дмитриевского собора.
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После первого губернаторского бала Долгоруков заметил, что местные молодые дамы и девушки неважно танцуют. Но их этому никто особо и не учил, поэтому Иван Михайлович лично стал им давать уроки танцев.
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По инициативе Долгорукова в 1805 году во Владимире была открыта первая казенная, то есть государственная, аптека. На ее открытие ушло 16 тысяч рублей. Деньги по тем временам немалые.
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