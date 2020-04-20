Верю – не верю: 10 интересных фактов о губернаторе Иване Долгорукове

Десять лет на службе владимирцев

7 (18) апреля 1764 года в Москве родился Иван Михайлович Долгоруков. В 1780-м он окончил Московский университет. В 1782–1791 годах служил офицером в Гвардейском Семеновском полку, а в 1791–1797 годах — вице-губернатором Пензы. С 1802-го по 1812 год Иван Михайлович был владимирским губернатором и приложил много старания и личного усердия для хозяйственного и культурного развития нашего края. Сама личность князя, выходца из старинного княжеского рода, представляет несомненный интерес. В данном тесте собраны наиболее яркие факты из жизни этого выдающегося человека. Попробуйте угадать, какие из них верные, а какие – нет.

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