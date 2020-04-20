Верю – не верю: 10 интересных фактов о губернаторе Иване Долгорукове

Во время службы в Соляной конторе Долгоруков отправил императору Александру I просьбу повысить его в чине… в стихах. Императору так понравились неожиданная форма и изящный слог этого письма, что он тотчас назначил Ивана Михайловича губернатором во Владимирскую губернию. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Прибыв во Владимир, Иван Долгоруков первым делом пошел в Богородице-Рождественский монастырь, чтобы поклониться мощам своего далекого предка – Александра Невского. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Дважды в год губернатор объезжал уездные города и лично устраивал на местах детальную проверку работы государственных учреждений. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Именно при Долгорукове была построена первая губернская больница, в которой около двух веков лечили людей. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

При губернаторе Долгорукове во Владимире появился первый городской театр с постоянной труппой. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

Иван Долгоруков стал директором первой владимирской гимназии для дворянских детей, которая по его инициативе была открыта 7 августа 1804 года в бывшем губернаторском доме. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

По рапорту Ивана Михайловича 24 мая 1803 года были восстановлены Александровский, Ковровский и Судогодский уезды и возращены статусы уездных городов Александрову, Коврову и Судогде. Таким образом административно-территориальное деление стало таким, каким его определила в 1778 году Екатерина Великая, и просуществовало до 1917 года. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

После смерти жены отдав свой дом гимназии, Иван Долгоруков обосновался в большой палатке в укромном местечке на берегу реки Рпени. Там он прожил целое лето, пока не закончилось строительства нового губернаторского дома около Дмитриевского собора. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -

После первого губернаторского бала Долгоруков заметил, что местные молодые дамы и девушки неважно танцуют. Но их этому никто особо и не учил, поэтому Иван Михайлович лично стал им давать уроки танцев. Верю Не верю Правильно! Неправильно! -