Верующие области встретили Пасху в храмах и дома

Православные верующие Владимирской области встретили самый светлый весенний праздник — Пасху. По просьбе светских и духовных властей в Светлое Христово Воскресение многие остались дома и не пошли в храмы. Трансляцию торжественных богослужений во Владимире можно было посмотреть по телевизору. Некоторые воспользовались советом Патриарха Московского и Всея Руси и даже освящение куличей с яйцами провели сами, не выходя из дома.

Но всё же в ночь с 18 на 19 апреля часть верующих пребывала в церквях. Двери храмов для них были открыты.

Число прихожан, посещающих службы в храмах, снизилось в период коронавируса в разы.

Традиционная праздничная служба прошла в селе Борисовское Суздальского района. Началась она в 11 часов вечера и закончилась в четвертом часу утра. Для прихожан в храме Святого Василия Великого был установлен стол для освящения куличей, пасхи, яиц, вина и мясных изделий. Некоторые верующие были в медицинских масках и сняли средство защиты лишь после причастия. Все пришедшие, в том числе и дети, участвовали в крестном ходе вокруг храма, а при возвращении внутрь церкви дружно спели: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Настоятель храма Аркадий Маковецкий поздравил прихожан с праздником и поблагодарил их за смелость находиться в этот момент под сводами церкви.

— Сейчас такой страх в народе! И я хочу вас поздравить: вы мужественные христиане. Но сильно этим не гордитесь, потому что неизвестно, какие впереди испытания и искушения. Из-за царящей паники многие люди сразу отсеялись, испугались настолько, что решили сегодня остаться дома. Не надо их за это судить! У каждого своя вера, — подчеркнул отец Аркадий. — Почему после революции было столько исповедников веры? Потому что у них не было ни Интернета, ни телевизора. Они читали Священное Писание, молились, и когда стала поругаема вера, они стали заступаться за неё, и многие пострадали.

К слову, Епархиальный совет Владимира накануне обратился к областным и муниципальным властям с просьбой не наказывать верующих, которые в этом году придут в церковь на Пасху. По словам самих прихожан, приехавших в сельский храм из Владимира, по пути они не встретили ни одной патрульной машины. Никого с проверками не останавливали.

А главные пасхальные торжества сегодня ночью прошли в Христорождественском храме Богородице-Рождественского монастыря Владимира. Их возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В этом году его послание было адресовано верующим, как к потомкам воинов Великой Отечественной войны:

— Будем помнить, что Христос победил этот мрачный ад, поглощавший человеческие души. Погибельная тьма содрогнулась от гласа Его, и в трепет пришли адские силы, увидев Свет Воскресения Христова. Будем твердо стоять за веру православную и Русь Святую! Вечная память нашим предкам-героям! Будем благодарить Бога за дарованную нашему народу Великую Победу в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с радостной Пасхой Христовой — праздником праздников и торжеством из торжеств!

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»