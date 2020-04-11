Вербное воскресенье в режиме всеобщей самоизоляции

По народным поверьям, освященные веточки вербы — мощный амулет, который защищает обитателей дома от зла, охраняет их здоровье и даже привлекает в дом деньги. Количество веток вербы должно равняться числу домочадцев.

Вербу в доме хранят за одной из домашних икон – вплоть до следующего Вербного воскресенья. При этом в воду ее не ставят: в воде она прорастает, после чего, по традиции, ее нужно высадить в землю (но ни в коем случае не на своем участке – это якобы к смерти, лучше возле реки или в лесу). Если освященная верба зацвела или проросла – это добрая примета: значит, дому и семье не грозит никакая беда.

Старые, высохшие веточки вербы нельзя было выбрасывать. По традиции, их сжигали, бросали в реку или оставляли дома, веря в их способность оберегать очаг от дурного. С почками вербы заваривали целебный чай или полезный отвар для омовения, а остатки закапывали.

Чтобы в доме был достаток и благополучие, в этот день необходимо посадить или пересадить комнатный цветок. Если он будет хорошо расти, то следует ожидать прибыли, а если завянет – готовиться к убыткам.