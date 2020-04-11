Вербное воскресенье в режиме всеобщей самоизоляции

Праздник в условиях коронавируса

  1. Праздник в условиях коронавируса

    12 апреля отмечают Вербное Воскресенье. Этот светлый и чистый праздник наступает за семь дней до Пасхи, поэтому имеет и другое название — Вход Господень в Иерусалим. Произошло это знаменательное событие после того, как Иисус воскресил Лазаря. Преисполненный благоговения народ уверовал, что Христос – это обещанный царь, который избавит его от рабства. Народ радостно встретил его с пальмовыми ветвями в руках. Поскольку на Руси климат холодный и пальмы не растут, их заменили вербой, на которой как раз в это время распускаются пушистые сережки. Отсюда и народное название праздника — Вербное воскресенье.

    Как подготовиться к этому празднику в наше непростое время, и с какими традициями он связан, вы узнаете из этой статьи.

    Фото: i1.wp.com

  2. Как освятить вербу дома

    Обычно в этот день православные верующие посещали службу в церкви, где освящали вербные веточки. Их приносили домой и ставили за иконами как символ того, что христиане всегда помнят об Иисусе Христе. В 2020 году во всем мире бушует пандемия коронавируса. В связи с этим светские и духовные лица призывают верующих оставаться дома. «Я призываю вас, мои дорогие, — обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл к верующим, — в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов».

    12 апреля в 10.00 на канале «Союз» пройдет трансляция церковной службы в храме Христа Спасителя, посвященной Входу Господня в Иерусалим. Верующие могут помолиться одновременно с патриархом и самостоятельно освятить веточки вербы, окропив их святой водой. Или выбрать для себя более подходящее время и самостоятельно прочитать молитву на освящение, подходящую для мирян.

    Фото: lv.sputniknews.ru

  3. Послабление Великого поста

    Вербное воскресенье — это последний день, когда христианин может немного отдохнуть душой и телом и набраться сил перед главным испытанием — Страстной неделей, предваряющей Светлую Пасху Христову. В этот день постящимся разрешается рыба. Накануне, в Лазареву субботу, можно вкушать рыбную икру.

    Крайне нежелательно выполнять все виды работ, требующие приложение каких-либо физических усилий. Вербное воскресенье лучше провести дома, в тихой и спокойной атмосфере, в окружении близких и родных людей.

    Фото: vsemmoney.ru

  4. Народные поверья

    По народным поверьям, освященные веточки вербы — мощный амулет, который защищает обитателей дома от зла, охраняет их здоровье и даже привлекает в дом деньги. Количество веток вербы должно равняться числу домочадцев.

    Вербу в доме хранят за одной из домашних икон – вплоть до следующего Вербного воскресенья. При этом в воду ее не ставят: в воде она прорастает, после чего, по традиции, ее нужно высадить в землю (но ни в коем случае не на своем участке – это якобы к смерти, лучше возле реки или в лесу). Если освященная верба зацвела или проросла – это добрая примета: значит, дому и семье не грозит никакая беда.

    Старые, высохшие веточки вербы нельзя было выбрасывать. По традиции, их сжигали, бросали в реку или оставляли дома, веря в их способность оберегать очаг от дурного. С почками вербы заваривали целебный чай или полезный отвар для омовения, а остатки закапывали.

    Чтобы в доме был достаток и благополучие, в этот день необходимо посадить или пересадить комнатный цветок. Если он будет хорошо расти, то следует ожидать прибыли, а если завянет – готовиться к убыткам.

    Фото: drive2.ru

  5. Погодные приметы

    Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.

    Если ветер в этот день дует сильно, то лето будет ветреным.

    Спокойная и ясная погода на Вербное воскресенье – к богатому урожаю, а заморозки ночью – к хорошим яровым хлебам.

    Мороз — яровые хлеба хороши будут.

    Если перед Вербным Воскресеньем появилось много «сережек» вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.

    Если погода ясная и теплая – значит, урожай фруктов и злаков будет хорошим.

    Дождь и снег, холод и ненастье предвещали дружную весну, много обильных летних дождей и богатый урожай.

    Если же в этот день устанавливалась солнечная и сухая погода, то это говорило о засушливом лете, которое всегда оборачивается неурожаем.

    Фото: ukrpress.info

    Подготовила Татьяна Лысова

    Заглавное фото: нимфеи.рф
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Обсуждение 1

  • Вадим Весенин:
    11.04.2020 в 22:04

    Наступает Вербная Неделя*
    Что-то пробуждаются в душе
    Затаив дыхание не смею
    В голос помолиться о судьбе

    Только губы шевелят словами
    Я боюсь надежды миг вспугнуть
    Вот Он появляется пред нами
    Как же долог был тернистый путь…

    Вот народ к нему простер ладони
    Господи, спаси и сохрани
    Нас так долго мучили тревоги
    Знали мы, ты должен к нам придти

    Глядя на измученные лица
    Что как солнце озарил восторг
    Он им молвил,- Час пришел явиться,
    А земле, — принять свое зерно…

    Ныне суд над миром происходит
    К вам пришед, я истинно скажу:
    Всех люблю, а дьявол пусть уходит
    Я умру за вас и тем — спасу!

    И пророка чтя из Назарета
    Пальмы ветви падают пред ним
    Вот оно — пророчество Завета —
    Он вошел в святой Иерусалим!

    И под ликование народа
    Вера укрепляется его
    Он один из них, того же рода,
    Избранный погибнуть за него

    Но того еще никто не знает
    Сколько мук ему и сколько бед
    Уготовано принять каких страданий
    Чтобы Ветхий, — Новым стал Завет…

    Дай же Бог, чтоб Волею Святою
    Все суметь пройти и пережить
    Выше Тьмы возвыситься душою
    В силу Света Веру сохранить

    Знаю я, что через все невзгоды
    С Верою в Него мы победим
    Силы Зла и пусть уходят годы
    Нашей Веры Дух — неодолим!

    Наступает Вербная Неделя*
    Что-то пробуждаются во мне
    И все крепче я с Надеждой верю
    Царство Света будет на земле!…

    * Неделя — принятое в церковном календаре название воскресного дня.

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