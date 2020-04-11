Вербное воскресенье в режиме всеобщей самоизоляции

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Праздник в условиях коронавируса
12 апреля отмечают Вербное Воскресенье. Этот светлый и чистый праздник наступает за семь дней до Пасхи, поэтому имеет и другое название — Вход Господень в Иерусалим. Произошло это знаменательное событие после того, как Иисус воскресил Лазаря. Преисполненный благоговения народ уверовал, что Христос – это обещанный царь, который избавит его от рабства. Народ радостно встретил его с пальмовыми ветвями в руках. Поскольку на Руси климат холодный и пальмы не растут, их заменили вербой, на которой как раз в это время распускаются пушистые сережки. Отсюда и народное название праздника — Вербное воскресенье.
Как подготовиться к этому празднику в наше непростое время, и с какими традициями он связан, вы узнаете из этой статьи.
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Как освятить вербу дома
Обычно в этот день православные верующие посещали службу в церкви, где освящали вербные веточки. Их приносили домой и ставили за иконами как символ того, что христиане всегда помнят об Иисусе Христе. В 2020 году во всем мире бушует пандемия коронавируса. В связи с этим светские и духовные лица призывают верующих оставаться дома. «Я призываю вас, мои дорогие, — обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл к верующим, — в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов».
12 апреля в 10.00 на канале «Союз» пройдет трансляция церковной службы в храме Христа Спасителя, посвященной Входу Господня в Иерусалим. Верующие могут помолиться одновременно с патриархом и самостоятельно освятить веточки вербы, окропив их святой водой. Или выбрать для себя более подходящее время и самостоятельно прочитать молитву на освящение, подходящую для мирян.
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Послабление Великого поста
Вербное воскресенье — это последний день, когда христианин может немного отдохнуть душой и телом и набраться сил перед главным испытанием — Страстной неделей, предваряющей Светлую Пасху Христову. В этот день постящимся разрешается рыба. Накануне, в Лазареву субботу, можно вкушать рыбную икру.
Крайне нежелательно выполнять все виды работ, требующие приложение каких-либо физических усилий. Вербное воскресенье лучше провести дома, в тихой и спокойной атмосфере, в окружении близких и родных людей.
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Народные поверья
По народным поверьям, освященные веточки вербы — мощный амулет, который защищает обитателей дома от зла, охраняет их здоровье и даже привлекает в дом деньги. Количество веток вербы должно равняться числу домочадцев.
Вербу в доме хранят за одной из домашних икон – вплоть до следующего Вербного воскресенья. При этом в воду ее не ставят: в воде она прорастает, после чего, по традиции, ее нужно высадить в землю (но ни в коем случае не на своем участке – это якобы к смерти, лучше возле реки или в лесу). Если освященная верба зацвела или проросла – это добрая примета: значит, дому и семье не грозит никакая беда.
Старые, высохшие веточки вербы нельзя было выбрасывать. По традиции, их сжигали, бросали в реку или оставляли дома, веря в их способность оберегать очаг от дурного. С почками вербы заваривали целебный чай или полезный отвар для омовения, а остатки закапывали.
Чтобы в доме был достаток и благополучие, в этот день необходимо посадить или пересадить комнатный цветок. Если он будет хорошо расти, то следует ожидать прибыли, а если завянет – готовиться к убыткам.
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Погодные приметы
Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед.
Если ветер в этот день дует сильно, то лето будет ветреным.
Спокойная и ясная погода на Вербное воскресенье – к богатому урожаю, а заморозки ночью – к хорошим яровым хлебам.
Мороз — яровые хлеба хороши будут.
Если перед Вербным Воскресеньем появилось много «сережек» вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.
Если погода ясная и теплая – значит, урожай фруктов и злаков будет хорошим.
Дождь и снег, холод и ненастье предвещали дружную весну, много обильных летних дождей и богатый урожай.
Если же в этот день устанавливалась солнечная и сухая погода, то это говорило о засушливом лете, которое всегда оборачивается неурожаем.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: нимфеи.рф
Обсуждение 1
Наступает Вербная Неделя*
Что-то пробуждаются в душе
Затаив дыхание не смею
В голос помолиться о судьбе
Только губы шевелят словами
Я боюсь надежды миг вспугнуть
Вот Он появляется пред нами
Как же долог был тернистый путь…
Вот народ к нему простер ладони
Господи, спаси и сохрани
Нас так долго мучили тревоги
Знали мы, ты должен к нам придти
Глядя на измученные лица
Что как солнце озарил восторг
Он им молвил,- Час пришел явиться,
А земле, — принять свое зерно…
Ныне суд над миром происходит
К вам пришед, я истинно скажу:
Всех люблю, а дьявол пусть уходит
Я умру за вас и тем — спасу!
И пророка чтя из Назарета
Пальмы ветви падают пред ним
Вот оно — пророчество Завета —
Он вошел в святой Иерусалим!
И под ликование народа
Вера укрепляется его
Он один из них, того же рода,
Избранный погибнуть за него
Но того еще никто не знает
Сколько мук ему и сколько бед
Уготовано принять каких страданий
Чтобы Ветхий, — Новым стал Завет…
Дай же Бог, чтоб Волею Святою
Все суметь пройти и пережить
Выше Тьмы возвыситься душою
В силу Света Веру сохранить
Знаю я, что через все невзгоды
С Верою в Него мы победим
Силы Зла и пусть уходят годы
Нашей Веры Дух — неодолим!
Наступает Вербная Неделя*
Что-то пробуждаются во мне
И все крепче я с Надеждой верю
Царство Света будет на земле!…
* Неделя — принятое в церковном календаре название воскресного дня.