Ватно-марлевая повязка своими руками: как изготовить и правильно носить

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Наденем маски, господа!
С 27 апреля во Владимирской области действует режим постоянного ношения масок. Средства защиты обязательно нужно надевать, если вы находитесь в общественном месте, в транспорте, включая такси. Однако стоимость одноразовых масок в аптеках зашкаливает. Покупателю нужно выложить до 40-50 рублей за штуку. А сколько нужно в день? А в неделю? А если вы постоянно вынуждены ездить на работу на общественном транспорте? Мало кто может позволить себе такую «роскошь». Да, в Интернете сейчас предлагают приобрести многоразовые маски из ткани, но их стоимость тоже колеблется от 100 до 300 рублей. Спрашивается, зачем тратить лишние деньги из семейного бюджета, если маску можно сшить из обычной ваты и марли (бинта), как в старые добрые времена?
Все знают, что ватно-марлевая повязка – это простое и дешевое средство защиты дыхательных путей от инфекций, пыли, ядовитых веществ, смога и дыма. Маска понадобится также, если кто-то в семье уже заболел ОРВИ. Больной может ею пользоваться, чтобы не заразить остальных членов семьи.
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Защита от вируса, пыли и хлора
Итак, ватно-марлевая повязка:
- снизит вероятность заражения болезнями, передающимися воздушно-капельным путем (грипп, дифтерия, коклюш);
- защитит от пыли, дыма, смога, в этом случает изделие следует смочить водой;
- при пожаре на некоторое время поможет защититься от ядовитых продуктов сгорания и дыма;
- защитит при бактериологической атаке, когда идёт распыление ядовитых газов;
- сможет обеспечить фильтрацию радиоактивной пыли при аварии на атомной станции;
- защитит от паров аммиака или хлора при их выбросе в воздушную среду (если повязка использовалась для этих целей, то её необходимо сжечь).
Изделие можно носить 3-4 часа, после чего его утилизируют.
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Только натуральный хлопок
Вата для изготовления повязки должна быть из натурального (100%) хлопка, без примесей синтетики и хлора для отбеливания. В ней не должны содержаться короткие волокна, которые при вдохе могут попасть в лёгкие. Перед применением её можно несколько раз встряхнуть напротив источника света. Если в воздухе останется мелкая пыль, то вату лучше не использовать.
Марля должна быть достаточно плотной, чтобы обеспечивать эффективную защиту. Самыми качественными считаются бинты ГОСТ.
Синтетический материал является плохой защитой, вызывая аллергическую реакцию, раздражение и затрудняя дыхание. Качественное защитное средство лучше пошить из стерильных материалов.
В готовом изделии может быть от 4 до 8 слоёв.
Стандартный размер ватно-марлевых повязок — 15 см в высоту и 90 см в длину, из которой на завязки тратится по 30-35 см с двух сторон.
Размеры изделия одинаковы для взрослых и детей.
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Готовим все необходимое
Для изготовления ватно-марлевой повязки потребуются:
— вата;
— аптечный бинт или марля;
— линейка;
— ножницы;
— иголка и нитки.
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Шьем руками или на машинке
- Возьмите две длинные полоски бинта 70-90 см и сверните их в 3 раза.
- Прошейте их по всей длине. Можно наметать вручную или прострочить на машинке.
- Возьмите 4 одинаковые заготовки марли 17 х 17 см. Между 2 слоями подложите ватный квадрат и сверху прикройте оставшимися 2 слоями марли. Обшейте намёточным швом по краям.
- Подверните края внутрь на 1 см и аккуратно прострочите.
- На готовую маску пришейте длинные завязки вдоль, чтобы одна была сверху, другая снизу. Они должны быть одинаковой длины.
- Изготовить повязку можно и из марли.
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Главное - правильно носить!
Чтобы марлевое изделие защитило от вирусных заболеваний, нужно знать, как правильно его надевать и носить.
Средство индивидуальной защиты органов дыхания должно обязательно прикрывать нос, рот и подбородок. Верхние концы подвязки завязывают на затылке, нижние – на темени.
Завязывать её нужно плотно, но не слишком туго, чтобы не было дискомфорта.
Надевать маску нужно тогда, когда вы заходите в магазин или транспорт.
Если вы находитесь на работе или в других общественных местах, повязка меняется раз в 2 часа, иначе бактерии, от которых мы хотим защититься, будут на ней скапливаться.
Если вы во время эпидемии пребываете дома или на улице, повязку можно менять раз в 3-4 часа.
Не стоит выбрасывать использованное защитное средство, достаточно его постирать в горячей воде хозяйственным мылом и прогладить горячим утюгом.
Подготовила Дарья Ермолина по материалам сайта avo.ru
Заглавное фото: ftimes.ru
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