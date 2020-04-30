Ватно-марлевая повязка своими руками: как изготовить и правильно носить

С 27 апреля во Владимирской области действует режим постоянного ношения масок. Средства защиты обязательно нужно надевать, если вы находитесь в общественном месте, в транспорте, включая такси. Однако стоимость одноразовых масок в аптеках зашкаливает. Покупателю нужно выложить до 40-50 рублей за штуку. А сколько нужно в день? А в неделю? А если вы постоянно вынуждены ездить на работу на общественном транспорте? Мало кто может позволить себе такую «роскошь». Да, в Интернете сейчас предлагают приобрести многоразовые маски из ткани, но их стоимость тоже колеблется от 100 до 300 рублей. Спрашивается, зачем тратить лишние деньги из семейного бюджета, если маску можно сшить из обычной ваты и марли (бинта), как в старые добрые времена?

Все знают, что ватно-марлевая повязка – это простое и дешевое средство защиты дыхательных путей от инфекций, пыли, ядовитых веществ, смога и дыма. Маска понадобится также, если кто-то в семье уже заболел ОРВИ. Больной может ею пользоваться, чтобы не заразить остальных членов семьи.