Вандалы осквернили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны

Под Муромом неизвестные осквернили памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в деревне Орлово, входящей в состав городского округа. Сильно пострадала металлическая доска со списком погибших жителей деревни, сообщает портал «Муром24». По словам сотрудников МБУ «Благоустройство», характерные вмятины свидетельствуют о том, что по ней били намеренно. От ударов пострадало и основание памятника.

Памятник воинам ВОВ был установлен в Орлово в 1970 году.

Накануне сотрудники предприятия ремонтировали монумент. Кто осквернил памятник, неизвестно. Однако в случае установления этих лиц злоумышленники будут наказаны по всей строгости. Тем более что закон по отношению к вандалам теперь особенно суров. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в России, так и за рубежом.

Вандализм по отношению к воинским захоронениям и мемориалам будет караться лишением свободы до трех лет, принудительными работами на тот же срок или штрафом в размере до 3 миллионов рублей. Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, то срок наказания увеличивается до пяти лет лишения свободы или штрафа до 5 миллионов рублей.

Между тем с начала весеннего сезона это уже не первый акт вандализма, произошедший в Муроме.

В отремонтированном парке им. 50-летия Советской власти пострадали скамейки и урны. Они разломаны и вырваны с корнем. На тренажерной площадке стадиона «Авангард» с одного из тренажеров исчезли утяжелители. Это два диска весом 15 и 25 кг. Всех, кто владеет какой-либо информацией или был свидетелем акта вандализма, просят откликнуться.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире ко Дню Победы обновят мемориалы.

Ольга Ефремова

Фото портала «Муром24»