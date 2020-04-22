В Петушках удалось остановить взрывной рост числа инфицированных

Во Владимирской области зафиксировано тринадцать новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За сутки больше всего заболевших во Владимире и Киржаче — по три инфицированных COVID-19. В общей сложности, в области 293 носителя опасного вируса.

Во Владимирской области 293 человека с диагнозом коронавирус.

Самая сложная ситуация в Петушках. В районе — 55 заболевших. Но если раньше муниципалитет активно прибавлял по количеству инфицированных в день, то сейчас только один заразившийся в течение 24 часов. Цифры обнадеживают. И как считают областные власти, ситуацию удалось взять под контроль. Об этом в эфире «Владимирских ведомостей» сообщил директор департамента региональной политики.

— Я уверен, что мы можем взять ситуацию под контроль. И последние цифры, которые мы получили, свидетельствуют, что взрывной рост эпидситуации в Петушинском районе остановлен. Такого развития больше нет, — рассказал Денис Лякишев.

Особое внимание к еще одному приграничному к Москве району — Александровскому. За день коронавирус был диагностирован у двух местных жителей. Два человека заразились и в Муроме. По одному заболевшему в Гусь-Хрустальном и Собинке. По-прежнему официально «чисты» Суздальский и Селивановский районы.

Лучший способ не заразиться — оставаться дома. Тем более, как показывает практика, на улицах могут разгуливать несознательные граждане с диагнозом коронавирус. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС