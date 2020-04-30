В Муроме из-за коронавируса застрял цирк

Цирковые гастроли в Муроме закончились, так и не начавшись. Вот уже 40 дней на самоизоляции взаперти остаются работники цирка «Лотос». Первое выступление артисты должны были дать ещё 20 марта, заключительное – 29-го. Но в городе ввели запрет на все культурно-массовые мероприятия. И вот уже больше месяца цирковые вагончики стоят на стадионе «Энергия».

Люди остались без работы и средств к существованию. А ещё нужно чем-то кормить 9 кошек, 4 собаки и 1 дикобраза. В составе труппы изначально были и морские котики, но их удалось сразу же вернуть обратно в Сочи. Сейчас у шапито нет средств даже на обратную дорогу. Цирковые артисты были вынуждены обратиться за помощью к местным жителям. Объявление они разместили у себя на странице в соцсетях:

— После длительного перерыва наш коллектив приехал с гастролями в ваш город Муром, но в связи с карантином цирк вынужден был закрыться, так и не начав гастроли. Весь коллектив цирка «Лотос» остался без работы и заработка! Часть артистов уехали домой, а часть остались в вашем городе. На питание наших четвероногих артистов уходит 15 000 рублей в месяц (кушают они сухой корм «Роял Канин»), а дикобразик кушает все овощи и фрукты.

Неравнодушные муромляне уже начали откликаться на просьбы о помощи. Циркачам приносят корма для животных. У самих артистов сейчас туго с деньгами. А устроиться на подработку удается не всем.

— Мы приехали в Муром ещё 11 марта, готовились к представлению. Монтировали оборудование, поставили шатер. А накануне первого выступления нам сказали, что начался карантин, надо закрываться. И те артисты, кто рядом живет, поразъезжались по домам, а мы сами из Луганска, — рассказал «Призыву» артист цирка Илья Ершов. – Границы закрылись, и мы уехать не можем никуда. Карантин пережидаем в Муроме, на съёмной квартире. Я один из всего коллектива сумел на это время найти работу, устроился грузчиком. Другие ребята пробовали устроиться, но их не берут на временную подработку.

Сейчас в трудоустройстве нуждаются около 10 человек. Если вы готовы помочь цирковым артистам работой или иной помощью, вы можете связаться с ними по номеру +7 (999) 040-86-90. Тем временем администрация Мурома, по словам сотрудников цирка, пошла им навстречу и пока не требует денег за аренду земли.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что приют «Дом северной собаки» закрыт для посещений. На время карантина волонтеры восстанавливают приют после пожара.

Татьяна Данилова

Фото артистов цирка