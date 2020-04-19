В черте Владимира возобновились работы на «Пекинке»

На федеральной трассе в черте Владимира возобновились ремонтные работы. Дорожники трудятся в районе пересечения улицы Горького и «Пекинки». Там укрепляют бетоном кювет, идущий по обочине дороги, пояснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Позже закипят работы по переносу газопровода: подрядная организация ждёт поставку труб в мае. Затем федеральные дорожники приступят к расширению выездов и съездов с «Пекинки», как и обещали в прошлом сезоне. Ограничения движения транспорта на трассе будут введены не раньше лета.

— На подъездной дороге к Иваново в черте Владимира запланирован капитальный ремонт со строительством разворотных петель на 20-21-м км. Во Владимирской области отремонтируют порядка 85 километров трассы, из них капитально — 23,5 километра. Кроме того, технические характеристики верхнего слоя покрытия восстановят на шести отрезках общей протяженностью более 60 километров, — сообщают в Упрдоре.

Ремонтные работы на «Пекинке» должны завершить осенью 2020 года

В Петушинском и Вязниковском районах уже стартовали работы на участках со 108-го по 115-й км и с 270-го по 271-й км. Там построят разворотные петли. Полностью завершатся стартовавшие в 2019 году капитальные ремонты участков со 133-го по 143-й км (осталось 4,7 км) и со 156-го по 169-й (осталось 5,5 км). На конец года также запланирован ввод в эксплуатацию новой двухуровневой транспортной развязки на 300-м км в Вязниках, где реконструируют 1,16 километра основного хода трассы.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральной трассе М-7 «Волга» активно проводятся сезонные работы по очистке барьерных ограждений, обновлению сигнальных столбиков, ремонту проезжей части.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»