Ужасная «дистанционка»: стоит ли критиковать учителей?

Во Владимирской области идет третий день учебы по дистанционной схеме. В родительских чатах — волнения и даже паника. Как показывает практика, у многих школьников нет и не будет никаких видеоуроков и онлайн-включений с учителем. Чаще всего образовательный процесс сводится к самостоятельному изучению новой темы и выполнению домашнего задания. Опять же практика показывает, что выполнить все это ребенку самому весьма сложно, особенно это касается младших школьников, которые и компьютер включить не могут. При этом в старших классах объем заданий по каждому предмету достаточно большой, а материал сложный. Дети неизбежно просят помощи у родителей, большинство из которых работают, либо уезжая из дома, либо на «удаленке». Да и профессиональных педагогов среди мам и пап немного. Не могут они объяснить новый материал за учителя. Вот и обозначается ситуация прямо-таки тупиковая.

Родители обвиняют школу, но и та оказалась в весьма сложной ситуации. Наш постоянный эксперт — педагог по образованию и многодетная мама Мария Шпилевич решила выступить в защиту учителей, призывая родителей принять на себя личную ответственность за образование своего ребенка.

Все мы перешли на дистанционное обучение. И сразу же разделились на два лагеря. Первые (и их меньшинство) говорят о том, что у них все получается. Ребенку нравится заниматься, и все работает.

Вторые – это те, которые взорвали родительские чаты. Они пишут: «Что за ерунду вы придумали? Почему так много задали? Что нам теперь делать? У нас ничего не получается…» И порой даже оскорбляют наших учителей.

Дорогие родители! Среди педагогов есть люди, которые носят звания «Заслуженный учитель России», «Отличник народного образования». Это те педагоги, которые подготовили, по сути дела, «олимпийских чемпионов» в наших школах.

Среди педагогов есть молодые специалисты, которые искренне, от всей души готовы отдавать знания нашим детям. Еще среди педагогов есть пенсионеры, которым сейчас, наверное, сложнее всех. И каждый педагог несет личную ответственность за то, как пройдет дистанционное обучение.

А мы с вами готовы нести личную ответственность за то, как обучаются наши дети на дистанционном обучении? Вчера каждая мама хлебнула, потому что она побывала на месте учителя.

И это сложно. Я призываю вас, если наши с вами ценности сейчас совпадают, отправить своему учителю сообщение со словами благодарности за то, что он в такой сложной ситуации помогает нам учиться дальше.

Дорогие читатели, а вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях! И дай бог нам всем терпения и сил.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: проф-обр.рф