Утверждены правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Размер субсидий для организаций будет определяться, исходя из «минималки» (12 130 рублей), умноженной на количество работников в марте 2020 года. Для получения субсидии за апрель получатель субсидии должен направить заявление в налоговую в период с 1 мая до 1 июня, для получения майских субсидий — с 1 июня до 1 июля.

Порядок выдачи субсидий утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576.

Кому выдаются субсидии

Деньги перечисляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Условия для включения в реестр:

а) направление получателем субсидии заявления в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП);

б) включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;

в) отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к «пострадавшим» отраслям российской экономики;

г) получатель субсидии — организация не находится в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц;

д) у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;

е) количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 г.

Каков размер субсидии

Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 г., составляющей 12 130 рублей, на количество работников в марте 2020 г. — в отношении организаций; на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, — в отношении индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда, указанной в первом абзаце настоящего пункта.

Кто определяет количество работников

Количество работников получателя субсидии определяется Федеральной налоговой службой на основании данных, полученных от Пенсионного фонда РФ.

Куда и когда направлять заявления

Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субсидии направляет заявление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения субсидии за май 2020 г. — с 1 июня до 1 июля 2020 г. Налоговый орган осуществляет проверку информации, необходимой для включения получателя субсидии в реестр. Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Образец заявления — в приложении № 2 к постановлению Правительства. Вот образец:

Что дальше

Налоговая при отсутствии оснований для отказа производит расчет размера субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия, формирует в электронном виде реестр, подписанный уполномоченным лицом ФНС, и направляет его в Федеральное казначейство.

Когда перечисляют субсидии

Перечисление получателю субсидии осуществляется Федеральным казначейством не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Федеральным казначейством реестра, в том числе путем передачи реестра в кредитную организацию для последующего перечисления средств получателям субсидии.

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