Сегодня во Владимире ушла из жизни Лариса Сёмина. Всё случилось быстро и неожиданно. Для всех, кто знал Ларису Рудольфовну, был поклонником её творчества, это шок. Ей было 58. На протяжении почти четырех десятилетий она была профессиональным музыкантом. Певица, заслуженный работник культуры России, лауреат многих российских и международных конкурсов, педагог, профессор…

Лариса Сёмина – уроженка Вязников, закончила Владимирский областной музыкальный колледж, затем композиторско-музыковедческий факультет Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Большую часть жизни связала с нашим областным центром. Работала зав. кафедрой музыкального искусства эстрады Института искусств и художественного образования ВлГУ, вела большую творческую и общественную деятельность.

Лариса Семина — опытнейший педагог, воспитавший множество талантов владимирской эстрады.

Все её воспитанники — яркие, неповторимые личности, музыканты. Она раскрыла в каждом творческую индивидуальность. Лариса Рудольфовна преподавала вокал, класс ансамбля, импровизацию, аранжировку, историю эстрады, джаза и мюзикла. И сама выступала на сцене, входила в жюри и в число организаторов известных конкурсов.

Пока ещё неизвестно, когда и где пройдёт прощание с Ларисой Сёминой. Свои коррективы в проведение траурной церемонии может внести сложная обстановка с коронавирусом.

«Призыв» выражает соболезнования родным и близким Ларисы Рудольфовны. Скорбим вместе с вами. Вечная память!

Редакция «Призыва»

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