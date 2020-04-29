Умер 80-летний пациент из Мурома с диагнозом COVID-19

80-летний мужчина из Мурома, которому 6 дней отказывали в госпитализации, умер в больнице. Туда его поместили только после жалобы родственников в Роспотребнадзор. В стационаре мужчину сразу же подключили к аппарату ИВЛ, но спасти пациента не удалось. О летальном исходе «Призыву» рассказала падчерица пенсионера Оксана Шувалова.

— Сейчас по инциденту в Муроме проводит проверку облздрав. Её результаты будут известны в течение 30 дней, — пояснили в пресс-службе областной администрации.

На сегодняшний день, по официальным данным, от коронавируса во Владимирской области умерли 5 человек.

У супруги скончавшегося пациента также подтвердился диагноз COVID-19. Женщину уже перевезли в инфекционное отделение шестой владимирской больницы. В районном медучреждении не оказалось мест. В Муроме, сообщила Оксана Шувалова, дочь пациентки, мама лежала в обычной палате терапевтического отделения.

— Положительный результат на тест пришел 25 апреля. Но состояние мамы улучшилось, температура спала. Её решили перевести во Владимир, сказали, что в Муроме нет мест. Она там почти неделю пролежала, а теперь её на карантин в другой город, — недоумевает дочь.

На вопрос «Призыва», в каких случаях пациентов обязаны госпитализировать с признаками COVID-19, в областной администрации ответили: «В случае проявления признаков респираторного заболевания необходимо воздержаться от очного обращения за медицинской помощью в медицинское учреждение. В данной ситуации следует вызвать врача на дом. Доктор определит дальнейшую тактику лечения, исходя из медицинских показаний. Согласно приказам Минздрава РФ стационарное лечение показано пациентам со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания COVID-19».

По словам Оксаны Шуваловой, её родители и следовали этим рекомендациям. Но медик, приходивший к пациенту без защитного костюма, отказал в его госпитализации. Почему? Теперь это должна выяснить служебная проверка муромского здравоохранения.

Ранее «Призыв» сообщал, что в областном онкодиспансере сотрудник заразился коронавирусной инфекцией.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: i.ytimg.com