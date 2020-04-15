Улочки Владимира. Хорошо ли вы их знаете?

«Есть улицы центральные, высокие и важные, С витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милей нешумные, милей одноэтажные…» — пел Юрий Антонов. Давайте и мы прогуляемся сегодня по тихим, малоприметным улочкам Владимира. А помогут нам в этом снимки, сохранившиеся в государственных архивах, музейных фондах и фотоальбомах владимирцев. На них запечатлена частная застройка нашего города в советские годы. Местами она сохранилась до наших дней почти в неизменном виде, а иных домов уже и нет. Попробуйте узнать, где были сделаны эти трогательные фотографии.

Какая улица выглядела так в 1932 году? Никитская Некрасова (ныне Княгининская) Красномилицейская (ныне Девическая) Правильно! Неправильно! - На какой улице сфотографировались владимирцы в 1936 году? 8 Марта Гражданская Демьяна Бедного Правильно! Неправильно! - Какая улица в районе реки Лыбеди выглядела так в 50-х годах? Задний Боровок Передний Боровок Верхне-Лыбедская Правильно! Неправильно! - На какой улице в 1958 году стоял дом, признанный памятником нашего революционного прошлого? Федосеева Малые Ременники Большие Ременники Правильно! Неправильно! - На какой улице у реки Клязьмы сделана фотография 60-х годов? Нижняя Калинина (ныне Николо-Галейская) Муромская Урицкого Правильно! Неправильно! - Какая улочка Доброго запечатлена на фотографии 1965 года? Ковровский проезд Красносельский проезд Константино-Еленинский проезд Правильно! Неправильно! - По какой улице гуляет отец со своими детьми в 1982 году? Майдан Семашко Ломоносова Правильно! Неправильно! - Какую улицу до сих пор украшает этот дом? Гоголя Козлов вал Столярова (ныне Летне-Перевозинская) Правильно! Неправильно! - На какой улице стоит дом писателя-народника Николая Златовратского, творившего в конце XIX – начале XX века? Чехова Герцена Златовратского Правильно! Неправильно! - На какой улице школа № 7 расположилась в здании бывшей церковно-приходской школы? Музейной Щедрина (ныне Вознесенская) Поселок Воровского (ныне ул. Княгинин монастырь) Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Улочки Владимира. Хорошо ли вы их знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

Фото: pastvu.com