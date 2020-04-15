Улочки Владимира. Хорошо ли вы их знаете?

«Есть улицы центральные, высокие и важные, С витринами зеркальными, с гирляндами огней. А мне милей нешумные, милей одноэтажные…» — пел Юрий Антонов. Давайте и мы прогуляемся сегодня по тихим, малоприметным улочкам Владимира. А помогут нам в этом снимки, сохранившиеся в государственных архивах, музейных фондах и фотоальбомах владимирцев. На них запечатлена частная застройка нашего города в советские годы. Местами она сохранилась до наших дней почти в неизменном виде, а иных домов уже и нет. Попробуйте узнать, где были сделаны эти трогательные фотографии.
Фото: pastvu.com
Обсуждение 4
А с заголовке статьи на фото какая улица?
Юлия, это Летне-Перевозинская, 24. Дом до сих пор хорошо сохранился. Только ворота, к сожалению, исчезли
интересно…. но я, к своему глубокому сожалению, ничего не угадала…
6 из 10)) А вообще очень интересно и фотографии замечательные. Побольше бы таких тестов на знание нашего города))