Ударим капустой с клюквой по коронавирусу!

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Чем заменить «золотые» имбирь и лимоны?
Пандемия COVID-19 спровоцировала большой спрос среди населения на лимоны и имбирь, что привело к резкому повышению цен на эти продукты. Россияне верят, что именно этот тандем поможет укрепить иммунитет и спасти от коронавируса. Хотя имбирь не настолько повышает иммунитет, как ему приписывается, считает участковый врач городской клинической больницы № 5 города Владимира Изабелла Ивкова. А вот против коронавируса он точно бессилен, утверждает она. Изабелла Анатольевна рассказала о продуктах, которые намного эффективнее повышают иммунитет человека во время эпидемий. И поверьте, наши родные лук и чеснок гораздо полезнее заморского лимона.
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Правильная клюква
По мнению врача, эта ягода наиболее полезна в период вспышки коронавируса. Но ее необходимо правильно приготовить перед употреблением. Во-первых, замороженную ягоду надо размораживать только в холодильнике. Во-вторых, размять ее в стеклянной или керамической посуде деревянным или костяным пестиком. Никаких блендеров и комбайнов с металлическими насадками. Размятую массу залить горячей водой по вкусу и пить этот морс в течение всего дня. А главное – прожевывать кожицу клюквы, потому что в ней содержатся самые полезные вещества.
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Квашеные овощи
Очень полезны для иммунитета все квашеные овощи естественного брожения. Особенно хороша квашеная капуста по-гурийски со свеклой. Вот в ней и пробиотики, и пребиотики, и оксиданты, и иммуномодуляторы. Ее рецепт легко найти в Интернете и сделать это полезное блюдо дома.
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Кисломолочные продукты
Желательно каждый день выпивать по стакану кефира или йогурта, лучше термостатного. Потому что наш иммунитет в кишечнике практически на 80%. Хорошо работает кишечник – хорошо работает иммунитет. Очень полезна простокваша домашнего приготовления. Купили цельное молоко в проверенном месте и поставили его сквашиваться в теплой комнате.
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Жирная рыба
Во время эпидемий надо обязательно есть жирную рыбу, в которой содержатся омега-3 жирные кислоты и витамин D, необходимые для иммунитета. Подойдет обыкновенная селедка или рыбий жир из аптеки.
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Шиповник и боярышник
Эти ягоды – кладезь витамина С, оксидантов и многих других полезных веществ. Стакан сухих ягод боярышника или шиповника надо растолочь, положить в термос со стеклянной или металлической колбой, никакой пластмассы, и залить кипятком. Настоять в течение часа и пить в течение всего дня.
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Травяные чаи
У нас в аптеках продается трава эхинацеи – мягкий иммуномодулятор. Можно пить чаи из нее: 1 ч.л. на чашку. Также будут полезны чаи из шалфея или таволги. В тех же аптеках можно купить уже готовые витаминные и иммунные сборы трав.
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Все цитрусовые
Не лимоном единым крепок иммунитет. Те, у кого нет аллергии, с таким же успехом могут есть любые цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфруты и т.п.
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Мед и его продукты
У кого нет диабета и аллергий, могут понемногу употреблять мед или прополис. Они мягко и безопасно поддерживают наш иммунитет.
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Специи
Для укрепления иммунитета хороши все специи. Особенно полезны черный перец и куркума. Добавляйте их понемногу в свою еду непосредственно перед употреблением. Например, сама Изабелла Ивкова кладет щепотку перца в кофе.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: m.fishki.net
Обсуждение 2
отлично!!!! спасибо за статью!!! еще бы были бы такие продукты, чтобы разума людям прибавить..
Капуста в продаже и свекла, если нет своих. Квасим и потребляем. Главное, чтобы все не скупили)