Ударим капустой с клюквой по коронавирусу!

Пандемия COVID-19 спровоцировала большой спрос среди населения на лимоны и имбирь, что привело к резкому повышению цен на эти продукты. Россияне верят, что именно этот тандем поможет укрепить иммунитет и спасти от коронавируса. Хотя имбирь не настолько повышает иммунитет, как ему приписывается, считает участковый врач городской клинической больницы № 5 города Владимира Изабелла Ивкова. А вот против коронавируса он точно бессилен, утверждает она. Изабелла Анатольевна рассказала о продуктах, которые намного эффективнее повышают иммунитет человека во время эпидемий. И поверьте, наши родные лук и чеснок гораздо полезнее заморского лимона.