Учебный год может закончиться раньше срока

В большинстве образовательных учреждений Владимирской области учебный год закончится раньше срока. Об этом сообщила директор регионального департамента образования Ольга Беляева на брифинге в «Белом доме». Она отметила, что дистанционные занятия могут завершиться 15 или 20 мая. Решение будет приниматься индивидуально.

— Решение об окончании учебного года находится в полномочиях образовательного учреждения, в зависимости от выполнения учебного плана и под контролем департамента образования, – подчеркнула Ольга Беляева.

Школы Владимирской области уже две недели работают с учениками дистанционно.

Как рассказала Ольга Беляева, ежедневно на региональной платформе дистанционного обучения занимаются более 150 тысяч ребят. Там, где есть проблемы с Интернетом или мобильной связью, школьники посещают уроки очно. В основном это ученики начальной школы в отдалённых районах. Там работает 21 дежурный класс, где соблюдаются все санитарно-гигиенические требования по безопасности.

Ранее «Призыв» сообщал, что Всероссийские проверочные работы перенесли на осень. При этом оценки за них выставлять не будут.

Елена Пляскина

Фото: amurobl.ru