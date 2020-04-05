Туристы могут вернуть деньги за страховку дистанционно

Несостоявшимся туристам из-за пандемии коронавируса будут возвращать деньги за страховку. В условии самоизоляции это можно сделать дистанционно. Деньги вернут в полном объеме при условии, что ещё не начался срок страхования либо владелец полиса пока не отправился в путешествие.

— Я заключила в турагентстве с подружкой договор «Страхования отмены поездки» и дополнительной медстраховки. В мае мы собирались лететь в Тунис. С каждой из нас взяли по 5000 тысяч рублей. Теперь надеемся вернуть эти деньги. Ведь отмена случилась не по нашей вине, — рассказала свою ситуацию «Призыву» Ирина, жительница Владимира.

По федеральному закону «Об основах туристской деятельности в РФ» владелец путевки имеет право расторгнуть договор с туроператором, если в стране, куда он отправляется, его жизни и здоровью угрожает опасность.

Деньги за путевку должны вернуть полностью, если договор расторгнут до начала путешествия. Но у каждого туроператора, сервиса бронирования или авиакомпании — свои особенности возврата средств за турпутевки, билеты и оплаченное жилье. Условия страховых выплат также разнятся, говорят юристы. В случае отказа у клиента всегда есть право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор либо прокуратуру.

Одними из первых возвращать деньги туристам начали «Сбербанк страхование», «Ингосстрах», сейчас к ним присоединился «Росгосстрах».

Образец заявления для возврата страховки размещён на сайте компании www.RGS.ru в разделе «Поехали». Следует перейти по ссылке на опцию «Заявление о расторжении». Само заявление можно распечатать и заполнить или написать от руки по образцу, затем сфотографировать и отправить на адрес электронной почты: vzr_rastor@rgs.ru.

К заявлению следует прикрепить копии страхового договора, платежный документ, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (страница с фотографией и пропиской), а также копии всех страниц загранпаспорта (если срок договора уже начался). Если с заявлением обращается представитель страхователя, то он должен прикрепить к письму копию/фотографию нотариально заверенной доверенности на представительство и копию своего паспорта, если придется получать деньги за страхователя.

Ранее «Призыв» сообщал, что туристы, вернувшиеся из-за границы, могут открыть больничный дистанционно.

Татьяна Данилова

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