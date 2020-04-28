Цифровые пропуска во Владимирской области будут в виде QR-кода

Ахтунг! Несовершеннолетним, больным, выгуливающим собак у дома и следующим на помойку пропуска не нужны. А остальным, видимо, необходимы. Губернатор подписал сегодня постановление № 255, в котором утверждена процедура оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности. Заветный документ, открывающий возможность свободно перемещаться по родному краю, представляет собой QR-код. Его можно предъявить распечатанным на бумажке, а можно – на смартфоне. Но в любом случае к коду ещё понадобится документ, удостоверяющий личность. Паспорт, короче.

Буквенно-числовой код будет формата ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ, первая секция которого соответствует дате истечения действия цифрового пропуска.

Ранее работодатели, чьи предприятия действовали и в период т.н. «нерабочих дней», уже оформляли справки на перемещение своих сотрудников. Они будут действительны до 5 мая нынешнего года. А дальше будут действовать только цифровые пропуска. Для работодателей срок их действия составит 45 календарных дней. Для остальных смертных — в зависимости от того, зачем вам понадобился пропуск.

Для каких целей дадут пропуск

Для следования с работы и на работу. Легально разрешённую, конечно. Для следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. До магазинчика, словом. Вот самое интересное. Для следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома. Тут надо подтвердить, что вы на свою дачку или огородик наладились. Ну, или на дачку родственника. Для чего следует предъявить документ, устанавливающий право на эту недвижимость. Для осуществления волонтёрской работы (честь вам и хвала!). Если вы идёте или едите к близкому родственнику старше 65 лет и одиноко проживающим инвалидам для оказания им помощи в доставке продуктов, предметов первой необходимости и т.п.

На какой срок оформляется пропуск

Для тех, кто едет на работу или с работы, пропуск — так написано в постановлении — действует 24 часа. И вот тут не очень понятно. То есть совсем непонятно. Если работодатель получает для сотрудников пропуска на 45 дней, то почему же их, сотрудников, аусвайсы действительны всего сутки? В этом, по-видимому, ещё предстоит разобраться.

Далее, волонтёрам и тем, кто следует к престарелым или немощным родственникам, на их благородную миссию тоже отводится 24 часа в рамках одного пропуска. При этом если волонтёры могут получать пропуска хоть каждый день, то людям, оказывающим помощь родным старикам и инвалидам, даётся право оформить такой документ лишь дважды в неделю!

Также не повезло и дачникам. Им цифровые пропуска разрешено получать тоже только два раза в одну календарную неделю. Но хуже всего тем, кто намылился в магазин: этим невоздержанным товарищам (действительно, ну что они забыли в магазине?) отмерили только два часа. Списочек составил, и вперёд, не задерживай!

Где заказывать цифровой пропуск

На портале госуслуг, заполнив электронную заявку. В мобильном приложении «Госуслуги: СТОП Коронавирус». Люди, не имеющие технических возможностей получения цифрового пропуска, вправе обратиться по телефонам «горячей линии» 8-800-707-42-52 и 8 (4922) 77-30-77 для получения консультирования и (или) помощи в оформлении пропуска.

В славном постановлении губернатора вот ещё что говорится. Получить помощь в оформлении пропуска можно при личном обращении в многофункциональные центры или в службы социальной защиты населения (как же до всего этого добраться, не нарушив режим самоизоляции? — Прим. авт.). Тут же ещё совет: в случае возникновения вопросов можно позвонить в службу техподдержки информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» по тел. 8-800-100-70-10, с мобильных телефонов — 115.

Пока ещё непонятно, насколько оперативно можно будет получать пропуска, кто и насколько серьёзно будет проверять их наличие, но одно ясно: хлопот людям точно прибавилось. Если они, конечно, не самоизолировались настолько прочно, что запасов продуктов у них полный балкон и из дома они ни ногой.

Михаил Майоров

Фото»Призыва»