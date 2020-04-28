Цифровые пропуска начнут проверять с 29 апреля

Но требовать новые документы станут с 5 мая

С завтрашнего дня на территории Владимирской области наличие цифровых пропусков смогут проверять сотрудники правоохранительных органов. Уже сегодня их имеют возможность заказать работодатели и обычные жители через специальное приложение портала госуслуг «Стоп Covid-19». Пока будут только спрашивать, но с 5 мая станут требовать. До этого времени будут действовать справки, оформленные работодателем или в собесе. Техническую основу для запуска цифровых пропусков подготовил «Ростелеком».

Наши программисты писали эту программу. На наших ресурсах размещен сам портал. Мы расширяем мощность по запросу заказчика. Открыт доступ всем регионам ЦФО. Вводить ли пропуска и пользоваться ли этой системой, решает субъект РФ, руководство региона, — поясняет директор МРК «Центр» компании «Ростелеком» Дмитрий Ким.

Владимирский филиал компании готов к запуску цифровых пропусков. Как временных, на пару часов, так и длительных. Есть порядок и регламент их оформления, которые разработала администрация Владимирской области. Руководство филиала получило документы только сегодня утром.

Ростелеком осуществляет техническую поддержку каналов связи, серверов. Правовую основу разработала администрация области. Требовать пропуска будут с 5 мая, — пояснил директор филиала по Владимирской и Ивановской областям Павел Шатохин.

Цифровые пропуска работодатели смогут оформить на 45 суток.

В компании «Ростелеком» поясняют, что пропуска будут действовать по аналогии с Москвой. Преимущественно проверять на магистральных дорогах, на въездах и выездах в регион, останавливать машины с иными госномерами.

Проблема с оформлением пропусков возникнет у тех, кто пользуется кнопочным телефоном, кто не имеет доступ к приложению портала госуслуг.

Я сейчас со 101 раза дозвонилась по указанным телефонам МФЦ. 20 минут слушала, “ждите ответа через 2 минуты”. Мне нужно было узнать подробности, как добираться родителям до дачи. Мне сказали, что раз у родителей обычные телефоны, то пусть тогда дома сидят, — делится опытом жительница Владимира Ольга.

Пока детальной информации от администрации нет. Но сейчас подробности, кому выдадут пропуска и на основании какого документа, можно прочитать здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»

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