Цифровые пропуска начнут проверять с 29 апреля

С завтрашнего дня на территории Владимирской области наличие цифровых пропусков смогут проверять сотрудники правоохранительных органов. Уже сегодня их имеют возможность заказать работодатели и обычные жители через специальное приложение портала госуслуг «Стоп Covid-19». Пока будут только спрашивать, но с 5 мая станут требовать. До этого времени будут действовать справки, оформленные работодателем или в собесе. Техническую основу для запуска цифровых пропусков подготовил «Ростелеком».

— Наши программисты писали эту программу. На наших ресурсах размещен сам портал. Мы расширяем мощность по запросу заказчика. Открыт доступ всем регионам ЦФО. Вводить ли пропуска и пользоваться ли этой системой, решает субъект РФ, руководство региона, — поясняет директор МРК «Центр» компании «Ростелеком» Дмитрий Ким.

Владимирский филиал компании готов к запуску цифровых пропусков. Как временных, на пару часов, так и длительных. Есть порядок и регламент их оформления, которые разработала администрация Владимирской области. Руководство филиала получило документы только сегодня утром.

— Ростелеком осуществляет техническую поддержку каналов связи, серверов. Правовую основу разработала администрация области. Требовать пропуска будут с 5 мая, — пояснил директор филиала по Владимирской и Ивановской областям Павел Шатохин.

Цифровые пропуска работодатели смогут оформить на 45 суток.

В компании «Ростелеком» поясняют, что пропуска будут действовать по аналогии с Москвой. Преимущественно проверять на магистральных дорогах, на въездах и выездах в регион, останавливать машины с иными госномерами.

Проблема с оформлением пропусков возникнет у тех, кто пользуется кнопочным телефоном, кто не имеет доступ к приложению портала госуслуг.

— Я сейчас со 101 раза дозвонилась по указанным телефонам МФЦ. 20 минут слушала, “ждите ответа через 2 минуты”. Мне нужно было узнать подробности, как добираться родителям до дачи. Мне сказали, что раз у родителей обычные телефоны, то пусть тогда дома сидят, — делится опытом жительница Владимира Ольга.

Пока детальной информации от администрации нет. Но сейчас подробности, кому выдадут пропуска и на основании какого документа, можно прочитать здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»