Цифровые пропуска: инструкция по применению

Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код. Первая секция в нем соответствует дате истечения срока его действия. Предъявить пропуск можно на бумажном носителе или в электронном виде — на мобильном телефоне или другом гаджете. Он действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Оформляется цифровой пропуск в следующих случаях:

– передвижение в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

– следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена.

— До 5 мая включительно для передвижения к месту и от места осуществления профессиональной деятельности, которая не приостановлена, наравне с цифровым пропуском может использоваться бумажная справка, выданная работодателем по утверждённой форме. С 6 мая будут действовать только цифровые пропуска. Они могут быть оформлены работодателем для сотрудников со сроком действия 45 дней, — сообщает пресс-служба областной администрации.