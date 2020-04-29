Цифровые пропуска: инструкция по применению

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О дивный новый QR-мир
То, чего многие опасались, произошло. Во Владимирской области вводятся цифровые пропуска. 28 апреля соответствующие изменения были внесены в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» и подписано постановление № 255 о порядке оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Владимирской области во время режима повышенной готовности. Официальные документы опубликованы на портале правовой информации «Белого дома». Чиновники дали и свои пояснения по нововведениям, делимся ими с вами.
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Что такое цифровой пропуск
Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код. Первая секция в нем соответствует дате истечения срока его действия. Предъявить пропуск можно на бумажном носителе или в электронном виде — на мобильном телефоне или другом гаджете. Он действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Оформляется цифровой пропуск в следующих случаях:
– передвижение в связи с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
– следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена.
— До 5 мая включительно для передвижения к месту и от места осуществления профессиональной деятельности, которая не приостановлена, наравне с цифровым пропуском может использоваться бумажная справка, выданная работодателем по утверждённой форме. С 6 мая будут действовать только цифровые пропуска. Они могут быть оформлены работодателем для сотрудников со сроком действия 45 дней, — сообщает пресс-служба областной администрации.
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Пропуск для помощи пенсионерам
До окончания режима повышенной готовности наравне с цифровым пропуском может быть использована бумажная справка по утверждённой форме в следующих случаях:
-осуществление волонтёрской деятельности для помощи лицам в возрасте старше 65 лет;
-следование к близкому родственнику старше 65 лет для оказания ему помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции.
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Пропуск для дачников
Наравне с цифровым пропуском при поездке на дачу или садовый участок могут быть использованы документы, удостоверяющие право гражданина или его близких родственников на земельный участок, здания, строения, сооружения, предназначенные для целей ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства или эксплуатации жилого дома. То есть, если у вас есть все эти документы, оформлять цифровой пропуск не нужно. Не забудьте взять все эти бумаги с собой.
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Когда цифровой пропуск не нужен
«Белый дом» поясняет: есть случаи, когда цифровой пропуск не нужен. Например, если вы обращаетесь за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью. По-прежнему без документов можно выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Не нужен пропуск, чтобы вынести мусор до ближайшего контейнера. Не оформляют QR-код и на детей: они, согласно указу губернатора, не должны выходить одни, только в сопровождении родителей.
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Как оформить цифровой пропуск
Цифровой пропуск можно оформить:
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации на основании электронной заявки гражданина или заявления работодателя;
– в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус».
Если у гражданина нет технической возможности оформить пропуск с помощью компьютера или гаджета, сообщает «Белый дом», он может получить помощь в его оформлении и регистрации (восстановлении доступа) на Едином портале госуслуг при личном обращении в офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области, в органы социальной защиты населения региона, а также по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77.
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Сколько действует цифровой пропуск
Сервис «Госуслуги. СТОП Коронавирус» предлагает следующие сроки действия пропусков:
– на 45 календарных дней без ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения в случае следования к месту (от места) работы (цифровой пропуск оформляется работодателем для сотрудников);
– на 24 часа цифровой пропуск выдаётся в случае:
а) передвижения по территории Владимирской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
б) осуществления волонтёрской деятельности для помощи лицам в возрасте старше 65 лет;
– на 24 часа не более двух раз в календарную неделю цифровой пропуск выдаётся в случае:
а) следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома;
б) следования к близкому родственнику старше 65 лет и одиноко проживающим инвалидам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции;
– на 2 часа цифровой пропуск выдаётся в случае следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена.
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Где можно получить дополнительную консультацию
По любым вопросам, связанным с цифровыми пропусками, можно получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-77. Также можно обращаться в службу технической поддержки федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
— бесплатный номер по России – 8 (800) 100-70-10;
-для звонков из-за границы +7 (495) 727-47-47;
-для мобильных телефонов – 115.
«Белый дом» напоминает, цифровой пропуск — это документ. Его могут аннулировать. Основанием для этого является предоставление недостоверных сведений. Нарушителя могут привлечь к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях и уголовным законодательством Российской Федерации.
Текст подготовлен по материалам администрации Владимирской области
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