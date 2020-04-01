Цены на продукты первой необходимости начали расти

Владимирская область опередила соседей по росту цен на сахарный песок. В марте он подорожал на 18,4%. Такого роста нет ни в одном из соседних регионов. Теперь килограмм сахара стоит выше 30 рублей. Владимирстат также сравнил ценовые показатели на муку, гречку и соль. Все эти товары первой необходимости дорожают, но уже не так стремительно, как сахар, – на 2-5%. И Владимирская область оказалась в середнячках. Вызывает тревогу общая тенденция роста цен на продукты питания. По данным Владимирстата, увеличилась стоимость вермишели, свинины, риса, яиц, масла, говядины. И это нельзя объяснить сезонным подорожанием.

Поставщики и сами магазины отреагировали на повышенный спрос потребителей. Как только владимирцы ринулись в магазины и на рынки, ценники тут же начали меняться. И вероятнее всего, рост продолжится. На владимирских заправках повысились цены на топливо. Традиционно после этого растет стоимость и продуктов питания.

Владимирстат еженедельно мониторит цены в 975 магазинах и на 7 рынках области.

По данным Владимирстата, дорожает плодоовощная продукция. Подскочили цены, прежде всего, на «борщевой» набор. Свекла, лук, морковь и капуста прибавили 8-17%. На новый урожай помидоров и огурцов из теплиц тоже подняли ценник – на 14%. Привозные яблоки продаются за 100-120 рублей за кг, груши – за 150-170 рублей за кг, бананы – 70 рублей, виноград зеленый – 150 рублей.



После введения ограничительных мероприятий гипермаркеты Владимира резко опустели. Как на парковках, так и в торговых залах свободно. Зато в магазинах шаговой доступности народу много. Правда, у касс покупатели стараются соблюдать метровый интервал, поэтому создается видимость длинной очереди.

Как «Призыв» сообщал ранее, рынки и ярмарки закрылись на территории всей области. Всем предлагают идти в магазины рядом с домом.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»