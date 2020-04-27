Цены на минимальный набор продуктов повышаются каждую неделю

Во Владимирской области растут цены на минимальный продуктовый набор. В него входят крупы, хлеб, яйца, сахар, мука, борщевой набор овощей. По данным Владимирстата, продукты дорожают каждую неделю, в среднем на 1-5%. Такими темпами рост за 2 месяца весны оказался весьма ощутимым для многих жителей региона. Причём, по мнению экспертов, объективных причин для скачка цен нет. Всему виной бешеный спрос на товары первой необходимости с момента введения в области режима повышенной готовности.



— Все, кто сидит дома с детьми, стали больше печь. Мука, сахар, яйца, масло и маргарин уходят на ура. Каждый раз, пополняя запасы, замечаю, что ценник изменился. Акций на эти товары сейчас нет, берём всё по полной стоимости. Кажется, 30-50 рублей за каждый товар, но набегает на приличную сумму в неделю, — рассказывает жительница Владимира Ольга Назарова.

Зимой цены на сахар, муку, яйца, крупы и вермишель были, как минимум, на 10 рублей ниже.

В этом году особенно заметно подорожала курица. Еще в начале года в гипермаркетах тушку можно было купить по 98 рублей за килограмм, а сейчас он уже стоит 145 рублей. На свинину и говядину цены тоже растут, но не столь стремительно. Владимирстат обнаружил за минувшую неделю некоторое снижение цен на помидоры и огурцы. Эти овощи как раз попадают в акционные позиции сетевых магазинов. Свежий урожай тепличных овощей поставляют в сети как владимирский комбинат, так и подмосковные.



Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат расширил перечень товаров, подлежащих еженедельному мониторингу. За минувшие дни эксперты обнаружили также рост цен на цветные телевизоры и ряд лекарств.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»