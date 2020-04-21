Цены на маски и антисептики выросли в несколько раз

В аптеках Владимирской области проверили наличие защитных масок, одноразовых перчаток и антисептических растворов, а также узнали их стоимость. В рейд вышли активисты проекта «Народный контроль». Выяснилось,что дефицит столь нужных в условии пандемии товаров по-прежнему есть. Да и цены на них существенно отличаются от тех, что были до вспышки COVID-19.

Дешевле 40 рублей масок нет, сделали вывод проверяющие.

— В феврале и марте текущего года, до введения режима самоизоляции, в ходе аналогичных мероприятий общественного контроля был выявлен небольшой дефицит масок, а их стоимость колебалась от 5 до 18 рублей. Сейчас картина значительно отличается, и не в лучшую сторону, — отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

Цены на антисептики также выросли в разы. До пандемии стоимость растворов на спиртовой основе варьировалась от 70 до 120 рублей за небольшой бутылек емкостью 60 мл. Согласно данным мониторинга, сейчас цена на них доходит аж до 524 рублей. Хлоргексидин на водной основе тоже поражает ценой. В одной аптеке его продают за 16,40 рубля за 100 мл, а в другой уже за 109 рублей за тот же объем.

Активисты проекта отмечают, что практически на всех ресурсах в сети Интернет обсуждаются проблемы с приобретением масок и очень высокими ценами на средства защиты.

— Проектом готовятся соответствующие обращения к губернатору региона, в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру Владимирской области, — уточнил Дмитрий Семенов.

Ранее «Призыв» сообщал, что по причине аптечного дефицита медицинских изделий люди, находясь в режиме самоизоляции, научились делать эти маски самостоятельно.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»