Тридцать четыре новых случая COVID-19 зафиксированы во Владимирской области

Тридцать четыре новых случая коронавируса зафиксированы во Владимирской области за сутки. Больше всего заболевших во Владимире и Коврове. При этом областной центр впервые дал самый большой прирост инфицированных. Диагноз COVID-19 подтвердили сразу девять раз, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Чуть меньше заболевших за день выявили в Ковровском районе. Там положительные результаты анализов пришли восьми жителям. Зато по общему количеству зараженных город оружейников вышел на первое место в регионе, потеснив Петушки.

На данный момент в Коврове сразу 52 заболевших. Три человека от COVID-19 скончались. Многие из тех, кому диагностировали коронавирус, были в контакте с первым погибшим. Мужчину госпитализировали в Центральную городскую больницу с пневмонией 20 марта. Он находился в отделении пульмонологии, имея возможность общаться с остальными пациентами медучреждения и врачами. В зоне риска тогда оказались около сотни человек. Судя по всему, вспышку локализовать не удалось. Сейчас резонный вопрос: будут ли по примеру Петушинского района закрывать и Ковров?

Ковров потеснил Петушки с первого места по количеству заболевших коронавирусом.

Что касается Петушков, там шесть новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных — 51 человек. Две женщины от COVID-19 скончались. С конца прошлой недели район закрыт на карантин. На въездах и выездах установлены КПП. Однако ситуация с распространением коронавируса остается сложной. По официальной информации, она перешла в четвертую стадию, когда практически невозможно отследить цепочку заболевших.

Прибавляет по количеству диагностированных случаев и Муром. За сутки COVID-19 выявили у трех жителей округа. В данном случае точно известно, где находится очаг заражения. Заболевший мужчина приехал в Муром в начале апреля в командировку на одно из промышленных предприятий города и проводил обучение специалистов на загородной турбазе. На данный момент в округе 37 случаев заражения.

Прибавляют по количеству больных коронавирусом Александров, Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Кольчугино, Киржач и Судогда. По-прежнему COVID-19 официально не зарегистрирован в Суздальском и Селивановском районах.

Сейчас самый главный вопрос не просто количество инфицированных, а число людей, которым потребовалась госпитализация. Интересно узнать, сколько жителей региона находятся в больницах и в каком они состоянии. Принципиально понимать, справляется ли наша система здравоохранения с нагрузкой. Тем более что согласно официальной статистике в среднем по стране без симптомов коронавирус переносят более 40% заболевших. По Москве эта цифра еще больше.

Ранее «Призыв» сообщал, что пятьсот предприятий Петушинского района получили разрешение на работу во время карантина.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости