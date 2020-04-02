Три вида спецпропусков разработали для передвижения в период изоляции

Руководством Владимирской области утверждены три формы справок, позволяющие жителям перемещаться по территории региона в условиях всеобщего режима самоизоляции. Первая подтверждает необходимость следования на работу и с работы. Второй вид справок выдается волонтерам, которые помогают гражданам старше 65 лет. Третья форма справок предназначена для лиц, которые идут к близкому родственнику для оказания помощи в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Главам администраций городских округов и районов поставлена задача утвердить перечень организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней и которые вынуждены привлекать работников для обеспечения функционирования организации. Организации из этих перечней должны ежедневно предоставлять в муниципальный оперативный штаб по противодействию коронавирусу информацию о количестве справок, подтверждающих необходимость следовать до работы.

Порядок работы таких спецпропусков пока не озвучен.

Волонтерам справки будут выдавать в комитете по молодежной политике областной администрации. Выдачу справок жителям, которые помогают своим пожилым родственникам, обеспечит департамент социальной защиты населения.

Формы справок размещены на сайте областной администрации. Их можно скачать. Однако схема, по которой они будут утверждаться и работать, пока не разъясняется.

Ранее «Призыв» сообщал, в связи с угрозой распространения коронавируса передвигаться по Коврову в ближайшее время можно будет только по спецпропускам.

Ольга Ефремова

Фото: ura.news