Три случая заболевания COVID-19 подтвердили в Петушинском районе

Сразу у трёх пациентов Петушинской районной больницы подтвердились диагнозы заражения коронавирусной инфекцией. «Контрольное подтверждение по заболевшим в районе пришло в ночь с 31 марта на 1 апреля из референс-центра. Состояние одного пациента тяжелое, у остальных состояние удовлетворительное, все находятся под наблюдением врачей» — сообщается на сайте администрации Петушинского района.

Сегодня утром сайт стопкоронавирус.рф упоминал о трёх ранее выявленных заболеваниях коронавирусом во Владимирской области. Но это с учётом умершего в Коврове.

Информация о том, что в Петушинскую ЦРБ привезли местную жительницу, ранее работавшую в Москве и имевшую подозрительный диагноз, проникла в соцсети вчера. По словам очевидцев, женщину госпитализировали с подозрением на бронхит, ей сделали анализ на COVID-19. Как сообщают неофициальные источники, состояние пациентки тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Вчера «Призыв» пытался получить комментарий о сложившейся ситуации у главного врача больницы Евгения Тяпкина. Тот отказался от разговора, переадресовав вопросы в облздрав. И вот сегодня петушинские власти сообщили об инфицировании трёх человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в Коврове.

Татьяна Данилова

Фото сообщества в ВК «NEW ПОДСЛУШАНО [В] ПЕТУШКАХ»