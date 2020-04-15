Три ДТП с мотоциклистами произошли за сутки

Три аварии с участием двухколесной техники зарегистрированы за сутки во Владимирской области. В Гусь-Хрустальном районе пьяный мужчина на мопеде врезался в пешехода, который вёз мотоцикл по краю проезжей части. Оба пострадали. В Селиваново мотоциклист упал при выполнении маневра, в итоге получил травмы. В Коврове шестнадцатилетний молодой человек на мотоцикле врезался в легковушку. Пришлось вызывать «скорую помощь».

— Ездят без права управления, нетрезвые. Обязательно нужно использовать средства защиты. Родителям не стоит покупать своим детям раньше времени такие опасные транспортные средства, — сообщают в ГИБДД.

В марте-апреле на дорогах области зарегистрировано 16 ДТП с участием мотоциклистов и скутеристов.

По данным дорожной статистики, в результате таких ДТП один человек погиб и 20 получили травмы. Среди раненых 5 несовершеннолетних. Наиболее частые причины таких аварий: съезд с проезжей части, столкновение с другими транспортными средствами, опрокидывание и наезд на препятствие (дерево, столб, забор). Юных водителей не останавливает ни отсутствие прав, ни плохая погода, ни режим самоизоляции.

Сразу 4 транспортных средства попали в ДТП вчера на «Пекинке». Водитель самосвала неудачно выполнил маневр перестроения.

Анна Тумановская

Фото УГИБДД по Владимирской области