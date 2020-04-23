Топ-7 книг для детей от владимирских классиков

23 апреля отмечается Всемирный день книги. Он провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года, потому что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надёжным способом его сохранения. Это праздник писателей, поэтов, книгоиздателей и, конечно, всех, кто любит книгу и не представляет жизни без нее.

В этот замечательный день библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева рассказывает о лучших изданиях, посвященных тем, кто только открывает для себя этот удивительный мир книг. Причем в эту подборку вошли работы только владимирских писателей, получившие заслуженную любовь читателей.

Сергей Никитин. Приключения елочных игрушек (0+)

Творчество владимирского писателя Сергея Никитина широко известно во всем мире. Он продолжил литературную традицию русской новеллы. Его рассказы для детей завоевали сердца маленьких читателей и даже их родителей.

Сергей Никитин родом из города Коврова. Здесь прошло его детство, он с отличием закончил среднюю школу. В 1944 году уехал в Москву, учился в МГИМО. Двадцатилетним пришел в редакцию газеты «Комсомольская искра» во Владимире. Одновременно продолжал учебу в Литературном институте им. А.М. Горького.

Свой первый рассказ «Однажды летом» Сергей Константинович опубликовал в 1950 году. Через два года в областном издательстве вышел первый сборник рассказов Никитина под редакцией Эммануила Казакевича. Он занимается творческой работой, но связь с газетой не прерывает. Почти все, что создавалось писателем, впервые опубликовано в молодежной газете. У писателя вышло около 40 книг. Сергей Константинович был удостоен золотой медали за рассказ «В бессонную ночь» на Всесоюзном литературном конкурсе, посвященном Всемирному фестивалю молодежи и студентов (1956). Владимирский областной театр ставил пьесы Сергея Никитина, по его рассказам снимались кинофильмы. В 2011 году во Владимирской области учреждена премия в области литературы имени Сергея Никитина.

Сказка «Приключения елочных игрушек» повествует о любознательном мальчике Алеше, для которого имена имели определенный цвет. Про свое имя он говорит так: «У меня оно такое светленькое, с лучиками». А вот у Севки из второго подъезда имя «желтое, сыпучее, как пшено». С Алешей случаются удивительные истории, ему посчастливилось быть участником необычного приключения елочных игрушек…

Николай Сидоров. Лесные актеры (6+)

Николай Сидоров родился в поселке Ундол. Окончив семь классов, пришёл работать на фабрику им. Лакина. Было тогда ему 16 лет. А через год он ушёл добровольцем на фронт, окончил военно-морскую школу и матросом на эскадренном миноносце «Свирепый» принял участие в военных действиях на Балтике. Награждён боевой медалью «За победу над Германией».

После демобилизации в 1951 году Николай Данилович жил во Владимире. Здесь он работал журналистом в областных газетах. Писать начал в годы военной службы. Первый рассказ был опубликован в газете «Страж Балтики» в 1950 году. Николай Сидоров заочно окончил Владимирский библиотечный техникум (сейчас Владимирский областной колледж культуры и искусства) и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького.

Много произведений создал писатель для детей. В его сказках и коротких рассказах-зарисовках есть то неуловимо живое, наивное и непосредственное, что так нравится детям и вызывает у них доверие. Не случайно многие детские книжки не раз переиздавались столичными и местными издательствами. Самые известные сказки писателя – «Хвастунья-трясогузка», «Волшебник-невидимка», «Лесной доктор».

В рассказах «Лесные актеры» автор знакомит маленьких читателей с необычными киноактерами – зверями и птицами, которые жили на Леоновской кинозообазе Петушинского района. С помощью четвероногих «артистов» снимались научно-популярные, документальные, учебные и художественные фильмы: «Тропой бескорыстной любви», «Под северным сиянием», «Белый клык» и многие другие. За полувековую историю звери-артисты снялись более чем в 2000 фильмах. Среди питомцев зообазы в разное время были медведи, волки, лоси, маралы, рыси, барсуки, орлы, вороны и другие животные и птицы. Зообаза становилась приютом для попавших в беду животных, которых доставляли лесники и местные жители.

Любовь Фоминцева. Сунгирская лошадка (6+)

Любовь Фоминцева родилась в городе Харькове, где прошли её детство и юность. Любимыми предметами в школе были литература и русский язык. Это и определило ее дальнейшую судьбу. После окончания в 1961 году филологического факультета Горьковского университета переехала во Владимир. Работала в издательствах и редакциях газет. С 1980 года – ученый секретарь Владимирского отделения географического общества СССР (ныне Русское географическое общество РАН).

Из произведений Любови Александровны наиболее известна повесть «Сунгирская лошадка» – об участии школьников в раскопках палеолитической стоянки Сунгирь близ города Владимира. Эту книгу читают даже дети Америки и Италии.

Сунгирь – местное название ручья и оврага, по которому этот ручей протекает. Пожалуй, это имя и осталось бы известным лишь жителям близлежащей деревни, если бы не события, которые там развернулись. Ученые определили возраст стоянки в 30 тысяч лет. После многолетних раскопок на Сунгире были обнаружены следы людей высокой культуры.

Участником этого научного открытия оказался подросток Алеша Краев. Он, пожалуй, единственный мальчишка на свете, которому удалось повстречаться с… первобытным человеком. Алеше удивительно было слышать, что человек, захоронение которого нашли, был предводителем охотников, его особо уважали сородичи, недаром они так украсили его одежду.

«Рассказ о событиях на Сунгире, свидетелем которых мне довелось быть, не надо воспринимать сугубо документально. Мне хотелось, призвав на помощь художественный вымысел, передать ребятам ту атмосферу творческого поиска, теплоты и дружбы, которая царила на стоянке. Хотелось мальчишкам и девчонкам, вступающим в жизнь, дать, может быть иным впервые, понятие ценностной культуры своего народа, которые надо беречь, как зеницу ока», — говорила Любовь Фоминцева.

Алексей Шлыгин. Вышел Мишка из берлоги (0+)

В 2006 году лауреатом первой премии «Филантроп» в номинации «Поэтическое творчество» стал владимирский поэт Алексей Шлыгин. Это было в мае, а в сентябре того же года Алексей Иванович скончался. Он не смог приехать в Москву на церемонию награждения не только из-за того, что в последнее время плохо себя чувствовал. Почти всю свою жизнь он провел безвылазно в четырех стенах.

Алексей Иванович родился на рязанской земле, в селе Кузьминское, неподалеку от знаменитого есенинского Константиново. Родители учительствовали в сельской школе. Отец недолго пожил после Победы, в семье осталось трое детей. Алексей окончил школу, уехал в Москву. Мечты о будущем у него были разнообразны. Его манили к себе и педагогика, и флот. Хотел он быть и геологом, и художником. Но все перечеркнула болезнь. Заочно Шлыгин закончил народный университет искусств им. Н.К. Крупской, стал работать на дому художником-оформителем, продолжал писать стихи для детей и оставался оптимистом.

В 1973 году переехал в город Владимир. Первый сборник стихов «Контрольная полоса» был издан в 1974 году. Большую поддержку оказали ему поэты Агния Барто и Роберт Рождественский. За свою творческую жизнь Алексей Иванович выпустил в свет более 20 книг стихов и прозы, среди которых наиболее известны «Две параллели», «Мартовские догонялки», «Богатырский дозор», «Если есть хороший друг», «Мишка-пограничник», «Мама-почемучка». Его стихи переведены на чешский, немецкий, монгольский и другие языки. Дети очень любят веселые и озорные стихи Алексея Шлыгина. В 2007 году учреждена городская премия в области литературы имени А.И. Шлыгина.

Книжка «Вышел Мишка из берлоги» неоднократно переиздавалась. Эта книжка – вся про Мишку. Мишка получил от дятла телеграмму, Мишка вернулся, чтобы сказать «спасибо» рыжей белке, Мишка проснулся весной, увидел новостройки и железную дорогу около своей берлоги и решил, что будет теперь ездить за малиной на поезде. А мимо его берлоги ехал на машине осторожный козлик, который соблюдал все правила лесного движения и даже не бибикал «Бе-бе-бе» при виде знака «Отошел медведь ко сну – соблюдайте тишину!»

Сок волшебного дерева: сказки владимирских писателей (0+)

Варвара Киреева – сказительница, автор сказок с поучительными сюжетами для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Родом из семьи пензенских крестьян, приученная к труду с раннего детства, она умела делать все: от шитья, вязания и вышивания, игры на гармошке и пения собственных частушек до тяжелых сельскохозяйственных работ. Трудное у неё было детство, рано пришлось ей начать трудовую жизнь. Всё время Варвара Ефимовна много трудилась, чтобы прокормить себя и семью. Работала она каменщицей – труд не женский, но согревала мечта – писать книги для самых маленьких.

Не получив сколько-нибудь систематического образования, Варвара Киреева всю жизнь училась самостоятельно. Своим лучшим учителем считала русскую классическую литературу, которую любила и хорошо знала. Отдельные миниатюры, написанные ею в разные годы, появлялись в республиканской и районной печати. И вот через много лет, живя во Владимире, она написала первые сказки. Некоторые из них были напечатаны в сборнике сказок владимирских писателей «Сок волшебного дерева».

А в 1994 году с помощью своего сына и при поддержке владимирской писательницы Любови Фоминцевой Варвара Ефимовна выпускает книгу для маленьких «Землянички-ягодки. Сказки бабушки Варвары». Немало жителей Владимирской области в детстве читали ее книгу. В сборник вошли 28 замечательных сказок, созданных в разные годы. Главное, что их объединяет, – доброта, любовь к людям и окружающему миру. Прост и красив язык сказок. Сюжет незатейлив, но поучителен.

Александр Великанов. Формула дружбы (0+)

Александр Великанов родился 23 февраля 1898 года в селе Голицыно Саратовской губернии в семье потомственного священника. Воевал на фронтах Первой мировой войны. Двадцатилетним юношей вступил добровольцем в Красную Армию, участвовал в Гражданской войне, служил в Чапаевской дивизии, затем в Туркестане воевал с басмачами. После демобилизации преподавал физику и математику, занимался самообразованием, учился заочно, позднее работал заведующим районным отделом народного образования. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. Награждён орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями. В 1969 году переехал в город Гороховец.

Начало литературной работы Александра Александровича относится к 1920-м годам. Писал очерки, фельетоны, заметки. Первый приключенческий рассказ «Подземное путешествие» был напечатан в 1927 году в журнале «Вокруг света». В послевоенные годы вышло более 10 книг Александра Великанова для детей и взрослых читателей. Он оставил учительскую работу и занимался лишь литературной деятельностью. Читатели области знают Александра Великанова как интересного детского писателя, который подарил детворе такие книги, как «Неосторожный петух», «На озере», «Формула дружбы».

Семиклассники Петька и Валька – главные герои книги «Формула дружбы», с которыми постоянно происходят забавные истории. Они увлекаются новыми достижениями науки и техники, фантастикой. Самый удивительный изобретатель, выдумщик, фантаст, юморист – Петька. Смешные истории он не сочиняет, а инсценирует в жизни. За что только не брался Петька – и цветоводом он был, и на болотных луней охотился, и голос свой развивал, и ос обезвреживал, и уроки во сне учить пытался… Чем же заканчивались его затеи?

Евгений Осетров. Веселые сновидения (6+)

Евгений Осетров – фронтовик, литератор, исследователь и популяризатор истории русской культуры, памятников искусства и старины Москвы, основатель и главный редактор журнала «Альманах библиофила».

Он родился в Костроме, в семье библиотекарей, среднюю школу окончил в 1941 году и сразу ушёл на фронт. Его стихи постоянно печатали армейские газеты. Воевал на Смоленщине, участвовал в форсировании Десны и Днепра, награждён медалью «За отвагу». После тяжелого ранения был демобилизован и вернулся в Кострому.

В 1946 году начал работать во владимирской газете «Призыв». Учился в Московском литературном институте им. А.М. Горького и в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В поездках по городам и селам Владимирщины Евгений Осетров увлекся изучением архитектурных и исторических памятников, архивов и книгохранилищ. Рассказы Евгения Ивановича об истории культуры Владимирского края систематически публиковались в периодической печати. Из этих материалов и составилась книга «Ветка Лауры». Пишет он увлекательно, стараясь прежде всего быть точным и ясным.

Евгений Осетров является автором нескольких повестей «Подземные сокровища», «Первые встречи» и книги сказок «Веселые сновидения». Он открыл для маленьких детей «остров Лентяев». Какая там изумительная природа, какое изобилие вкусных вещей в его садах. Там даже кондитерские сладости висят на ветках, украшают фонтаны и цветники. На острове нельзя быстро ходить, громко разговаривать, спорить, заниматься спортом. И вот на этот остров попадают герои рассказа «Необыкновенное путешествие» Павлик и Тоня.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: pravobraz.ru