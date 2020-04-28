ТНТ4 представил первое большое обновление сайта

Пожалуй, лучший сайт ТНТ4 из всех сайтов ТНТ4 (18+)

Весной многие стремятся привести себя в форму, и сайт ТНТ4 не исключение. Обновил внешний вид, подобрал новые аксессуары и убрал всё лишнее благодаря строгой дизайн-диете. К лету готов! А также к новым проектам, интересным новостям и мощным роликам. Что нового на сайте:

Нативные баннеры — все важные анонсы теперь органично интегрированы в пространство сайта с плавным переходом в основной фон, без рамок и ограничений.

Стильные цвета — основной фон сделали темнее, чтобы акцентировать внимание на контенте – тексты, видео, баннеры. При этом в оформлении остались фирменные цвета телеканала.

Прямо на прямой эфир — от просмотра ТНТ4 зрителя отделяет всего один клик. Плеер прямого эфира помещён вверху главной страницы. Он не запускается автоматически, чтобы сэкономить трафик. Рядом справа удобная телепрограмма, где теперь можно настроить напоминание о времени начала любимого проекта, нажав на колокольчик.

Мощное промо — проморолики канала, которые не раз выигрывали международные награды PROMAX, голливудскую премию Golden Trailer и гран-при старейшей рекламной премии мира Clio Entertainment, вынесены на главную страницу, без необходимости перехода в отдельный раздел. Смотри их раньше, чем весь мир!

Прокаченная навигация — найти любимое шоу и посмотреть его стало ещё проще. В разделе «Проекты» у каждого сериала и шоу появилась своя обложка вместо простого логотипа — так они смотрятся органично вместе, при этом сохраняя свою уникальность. В том же духе переработан раздел с новостями – теперь они представлены крупными блоками, каждая с яркой обложкой.

Лучшие комедийные проекты — это мы просто напоминаем. Но лучше один раз увидетьؙ — заходи на https://tnt4.ru