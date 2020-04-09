ТНТ4 покажет популярные комедийные шоу Рунета

С 13 апреля в 23:00 в эфире ТНТ4 — самые смешные шоу от комедийного объединения LABELCOM: «Что было дальше?» (18+), «Блиц-крик» (18+), «Созвон» (18+), «Кто здесь комик?» (18+).

Социально-ответственный канал ТНТ4 открывает бесплатный доступ к самым комедийно значимым проектам интернета для всей России! Теперь шоу от объединения комиков LABELCOM можно смотреть даже там, куда не проведён быстрый интернет и не ловит сотовая связь.

LABELCOM — это комики, которые экспериментируют с форматами в интернете, расшатывают границы юмора и развлекают миллионы своих подписчиков. В составе объединения — Нурлан Сабуров из StandUp на ТНТ, Алексей Щербаков и Сергей Детков из «Прожарки» (18+) на ТНТ4, дуэт «Лена Кука» из Comedy Баттл, Евгений Чебатков, Расул Чабдаров и другие. Главный секрет их успеха — они просто делают то, что нравится им самим. У проектов LABELCOM то же ДНК, что и у проектов ТНТ4. Они смешные, смелые и новаторские. На телеканале уже выходило популярное в интернете «Шоу Большого Русского Босса», и ТНТ4 продолжает знакомить ТВ-аудиторию с первыми местами трендов YouTube.

Впервые на телевидении выйдет шоу «Что было дальше?». Российские звёзды приходят к четвёрке комиков и рассказывают историю с открытым финалом. Задача комиков — угадать, что было в истории дальше. А также перебивать, высмеивать и всячески ставить гостя в неловкое положение. Ведущий — Нурлан Сабуров. В эфире — с 13 апреля в 23:00.

Что будет дальше на ТНТ4 после «Что было дальше»? Другие комедийные проекты:

«Блиц-крик»

Комедийная викторина, где выиграть можно не только благодаря знаниям, но и чувству юмора. Ведущий Рустам Рептилоид (дуэт «Лена Кука») задаёт интеллектуальные вопросы, на который участникам нужно дать или правильный, или очень смешной ответ.

«Созвон»

Первое шоу импровизационных телефонных пранков. Участники дают друг другу задачу: позвонить по определённому номеру и в разговоре с собеседником использовать набор заранее заготовленных абсурдных фраз. Участвовать в пранках приходят и звёзды — Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Владимир Маркони и другие. Позвонить могут даже тебе, пока ты смотришь ТНТ4!

«Кто здесь комик?»

Стендап-шоу в формате «сет-лист»: три комика по очереди выходят к микрофону и импровизируют на случайно выпавшие им темы. Кто справится лучше, заберёт денежный приз и звание лучшего комика вечера. Ведущий – Виктор Комаров. Участвуют Илья Соболев, Сергей Детков, Андрей Бебуришвили и другие.

С 13 апреля с понедельника по четверг в 23:00 — лучшие комедийные шоу интернета впервые на телевидении только на ТНТ4.

Фото предоставлено телеканалом