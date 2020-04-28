ТНТ4 покажет дневник жизни в самоизоляции

С 27 апреля в 18:00 телеканал ТНТ4 покажет «Сидим дома»(16+).

В рамках спецпроекта «Сидим дома» телеканал ТНТ4 предложил телезрителям рассказать свои истории о самоизоляции. Кто как развлекается, кто чему научился за это время? Историй накопилось так много, что получился всесторонний live-дневник самоизоляции, который можно использовать через несколько лет как ответ на вопрос: «Как прошёл апрель 2020 в России».

Как выяснилось, люди времени зря не теряли — кто-то наконец разобрал свой гардероб, кто-то улучшил свой навык жонглирования пельменями, кто-то научился играть на гитаре, кто-то поставил рекорд по поеданию огурцов. Зрители телеканала нашлись даже в Риме, откуда пришло одно из видео! Также в спецпроекте поучаствовали комики шоу «Прожарка» на ТНТ4 Андрей Бебуришвили, Марк Сергиенко, Вера Котельникова, Павел Дедищев, а также многие блогеры-миллионники.

Спецпроект продолжается, успей попасть! Присылай видео о том, как ты живёшь в самоизоляции и работаешь на удалёнке в WhatsApp телеканала ТНТ4 на номер +7(910)467-44-43 или выкладывай в соцсети с хэштегом #СидимДома. Эти истории попадут в эфир и в аккаунт телеканала в соцсетях. Не сиди в четырёх стенах – попади на ТНТ4!

Смотри спецпроект «Сидим дома» с 27 апреля по будням в 18:00 на ТНТ4. Подробности по ссылке – https://tnt4.ru/programs/sidim_doma