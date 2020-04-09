В ближайшем будущем жители Владимирской области смогут сдать тест на коронавирус в частной клинике за деньги. Такая возможность сейчас прорабатывается. Как сообщается на официальном сайте областного департамента здравоохранения, лабораторные исследования станут доступны всем желающим. Сейчас пройти тестирование на коммерческий основе уже могут жители Москвы и Московской области. Для этого не нужны медицинские показания и назначения врача. Более того, анализ берут дистанционно, вам даже не придется выходить из дома.

— В целях обеспечения безопасности и в соответствии с распоряжением Правительства РФ по соблюдению режима самоизоляции процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус можно будет сдать платно

Можно предположить, что подобным образом тестирование на COVID-19 будет организовано и в нашем регионе. По сообщения Роспотребнадзора, сегодня любая лаборатория, включая частную , вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Правда, когда данная услуга будет доступна у нас, не уточняется. А вот приблизительная цена анализа на коронавирус уже известна. Так жители столицы платят 1250 рублей плюс стоимость выезда медперсонала для забора биоматериала. В Москве анализ делают в течение одного-двух дней. А его результаты отправляют на почту. Если тест положительный, об этом сообщается в региональное управление Роспотребнадзора.

Пока же пройти исследование на COVID-19 могут все пациенты с респираторными заболеваниями. Тестирование проводится на дому. Для этого не надо приходить в больницу. Соответствующее распоряжение подписал директор департамента здравоохранения областной администрации Алексей Мозалёв. На сегодняшний день в нашем регионе протестировано больше четырех тысяч человек. За минувшие сутки исследование прошли 345 жителей региона.

Сейчас тестирование на коронавирус проводится на базе лабораторий регионального управления Роспотребнадзора, Областной клинической больницы, Городской больницы №6 г. Владимира и Муромского кожно-венерологического диспансера. Кроме того, в ближайшее время Роспотребнадзор развернет дополнительную лабораторию в городе Покрове. На их оснащение из областного бюджета было выделено 18 млн рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что экспресс-тест на коронавирус разработали во Владимирской области.

Полина Тарбеева

Фото: ГТРК-Владимир