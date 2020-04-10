Тест на антитела к коронавирусу можно будет купить в аптеке

Тест-систему для определения иммунитета к коронавирусу можно будет приобрести в аптеке. Такую возможность уже анонсировало руководство биофармацевтической компании «Генериум», работающей на территории нашего региона. Правда, произойдет это не завтра. Ученые только приступили к разработкам. Обещают тест на антитела в двух вариантах: для лабораторий и аптек.

Александр Шустер, президент биофармацевтической компании «Генериум»:

Это тест на антитела к коронавирусу, который показывает, переболел человек или нет. И какого вида продолжительности иммунитет у него образовался.

Это очень важно, потому что эпидемия эта рано или поздно закончится. Важно будет оценить, как весь наш народ в определенном срезе выглядит.

Какое количество людей потенциально устойчивых к новой вспышке, какое количество неустойчивых или незащищенных людей будет.

Сегодня в России должна быть зарегистрирована первая тест-система на антитела. Анализ в первую очередь предназначен для работников медучреждений, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Пока неизвестно, смогут ли воспользоваться тестом все желающие.

— В первую очередь нам нужно протестировать врачей, у кого высокий риск инфицирования и кто этот риск уже преодолел и имеет иммунитет, — приводит слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой РБК.

Что касается тестов на COVID-19, по официальной информации, Владимирская область ими обеспечена в полной мере. Поступила в больницы и первая партия экспресс-тестов, которые разработали в «Генериуме». Они позволяют определить наличие COVID-19 всего за 40 минут. Точность исследований составляет 94%. Сейчас в наши медучреждения и лаборатории доставили тысячу экземпляров. В дальнейшем планируется закрыть потребности в таких анализах полностью.

Экспресс-тест на коронавирус начал поступать в медучреждения области.

В ближайшем будущем жители Владимирской области смогут сдать тест на коронавирус в частной клинике за деньги. Такая возможность сейчас прорабатывается. Как сообщается на официальном сайте областного департамента здравоохранения, лабораторные исследования станут доступны всем желающим. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото и видео пресс-службы ЗС Владимирской области