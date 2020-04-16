Территориальный фонд ОМС возглавил уроженец Нижегородской области

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС) назначили нового руководителя. Им стал уроженец Нижегородской области Андрей Петрищев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимирской области. К своим обязанностям новый директор приступил с сегодняшнего дня.

Новый руководитель ТФОМС — уроженец Нижегородской области.

По информации «Белого дома», Андрей Петрищев родился в 1970 году в Дзержинске. Окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». В ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения получил учёную степень кандидата медицинских наук. На различных должностях работал в НИИ морфологии человека Академии медицинских наук СССР, в Российском государственном медицинском университете, Реабилитационном учебном центре Фонда социального страхования России, в банковских и коммерческих структурах. До назначения на должность во Владимирской области возглавлял Медцентр при ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России».

Предыдущим директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области была Ольга Ефимова. На этой должности она проработала 18 лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что о своем уходе с руководящего поста Ольга Ефимова объявила после встречи с первым заместителем губернатора Сергеем Шевченко. Согласование об освобождении Ольги Ефимовой от должности было подписано федеральным фондом ОМС 26 марта 2020 года. Для подчинённых Ольги Михайловны эта новость стала неожиданностью. Они даже обратились к губернатору с открытым письмом, где перечисляли заслуги, достижения и высокие человеческие качества своего руководителя и просили оставить её в должности. Но результата это не принесло.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы областной администрации