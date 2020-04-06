Таксист спрятал тело пассажирки после смертельного ДТП

Трагедией закончилась поездка в такси для 22-летней жительницы Александрова. 29 марта девушка вызвала машину и отправилась к своим знакомым. Однако к месту назначения она так и не прибыла. Обеспокоенные родственники забили тревогу. К поискам были подключены правоохранительные органы и волонтеры. Через несколько дней тело погибшей было найдено в лесу по пути следования машины.

Подробности смертельного происшествия «Призыву» рассказала официальный представитель СУ СКР по Владимирской области. По словам Ирины Мининой, перед поездкой девушка сообщила, куда и к кому направляется. Благодаря этому следователям удалось отследить маршрут ее движения. В процессе прочесывания территории вдоль дороги было обнаружено ее тело. Оно находилось в лесном массиве и было присыпано землей.

Тело погибшей девушки таксист спрятал в лесу.

— В день трагедии девушка вызвала такси официально. Поэтому нам оперативно удалось установить водителя, который осуществлял заказ. Как оказалось, мужчина не справился с управлением на пустой дороге. Съехал в обочину. Сам не пострадал, а находившаяся в салоне девушка погибла, — говорит Ирина Минина. — Возможно, он испугался ответственности. Вытащил девушку из машины. Оттащил в лес и присыпал землей. Сейчас мы об этом можем уже сказать: девушка на месте ДТП погибла мгновенно. Это установил судмедэксперт. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено.

По словам Ирины Мининой, погибшая девушка воспитывалась в хорошей семье, характеризовалась положительно. Теперь за ее смерть придется ответить водителю такси. Так как девушка скончалась в момент аварии, мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Таксисту грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее «Призыв» сообщал, что пассажир такси убил водителя из-за 250 рублей.

Полина Тарбеева

Фото: transport-journal.com