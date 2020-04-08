Священники крестным ходом проедутся по коронавирусу

Священники Владимирской епархии организовали сегодня крестный ход в защиту населения от коронавирусной инфекции. Но не пешком и не на вертолете, как в прошлый раз. Ранним утром из Богородице-Рождественского монастыря отправилась автоколонна, чтобы посетить основные храмы епархии. После Владимира с Боголюбской иконой Божией Матери, которая уже несколько веков подряд защищала жителей от эпидемий, колонна проедет Радужный, населенные пункты Гусь-Хрустального, Ковровского, Камешковского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов Владимирской области.

— Официальной информации о крестном ходе мы не давали. До вчерашнего дня шли согласования с администрацией, ГИБДД. Утром на машине священнослужители отправятся по благочиньям Владимирской епархии. В Муромскую и Александровскую заезжать не будут. Там свои епископы есть, — пояснили в епархии.

Духовенство будет просить защиты от COVID-19.

Крестный ход совершают нескольких легковых авто. Духовенство будет останавливаться рядом с церквями, проводить молебны и кропить святой водой. На днях в РПЦ была официально утверждена молитва от COVID-19, в которой священнослужители просят Бога оградить всех от «губительного поветрия».

Ранее «Призыв» сообщал, что храмы Владимирской области опустели. Прихожане, как посоветовал в своей проповеди Святейший Патриарх Кирилл, стали воздерживаться от посещения богослужений. В рамках профилактических мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Но рекомендовать — не значит запрещать. Поэтому верующие всё-таки заходят в церкви, где проходят литургии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»