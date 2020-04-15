Суд закрыл рынок на Чайковского до середины мая

Ленинский районный суд Владимира рассмотрел административное дело о нарушениях санитарных норм владельцами рынка на Чайковского. Суд решил приостановить работу компании «Биллион» на 30 суток. Специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области совместно с департаментом развития предпринимательства и торговли предоставили в суд длинный список нарушений, которые были выявлены в ходе совместной проверки. Прежде всего, они касаются дезинфекции помещений.

— Для уборки пола используются приспособленные тары из-под пищевых продуктов, отсутствует инструкция по проведению централизованной дезинфекции, кратность не определена. Дезинфицирующие средства приготавливаются не по инструкции, а на глаз, — сообщают в Роспотребнадзоре.

Много претензий предъявлено к продавцам рынка на Чайковского.

Во-первых, продавцы работают в личной одежде. Во-вторых, собираются в одних отделах группами. В-третьих, на рабочих местах остались граждане старше 60 лет.

Владелец рынка не обеспечил контроль за здоровьем работников. Никто не замерял температуру, не были внесены изменения по условиям прохода и выхода на территорию павильонов. Встречные потоки посетителей должны быть разделены, люди должны соблюдать дистанцию между собой.

Как «Призыв» сообщал ранее, на территории области введены ограничения на торговлю спиртными напитками. Часы продажи сократили на три часа.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»