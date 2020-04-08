Строительство домов продолжится в штатном режиме

Распространение коронавирусной инфекции не помешает строить дома во Владимирской области. Строители приступают к работе после вынужденного простоя. На состоявшейся в «Белом доме» рабочей встрече представители крупнейших компаний-застройщиков заверили, что на всех возводимых объектах строительство будет продолжено в штатном режиме со строгим соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Губернатор региона Владимир Сипягин утвердил перечень организаций, на которые не распространяется комплекс ограничительных мероприятий в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу. В строительном комплексе в их число вошли:

– организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт;

– организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации дистанционным способом;

– организации, осуществляющие производство строительных материалов;

– организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу строительных материалов;

– организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

На сегодняшний день в регионе 52 застройщика возводят 113 многоквартирных домов.

Ранее «Призыв» сообщал, что более трех сотен организаций получили разрешение на работу. Список предприятий, на которые не распространяется комплекс ограничительных мер, утвердил накануне региональный оперативный штаб.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»