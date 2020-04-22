Штраф 20 тысяч рублей заплатит жительница Владимира за нарушение карантина

Жительница Владимира, вернувшаяся из Мексики и нарушившая карантин по коронавирусу, не осталась безнаказанной. За совершение административного правонарушения женщине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского суда.

Нарушившую карантин женщину сдали соседи.

О том, что жительница Владимира по возвращении из заграничной поездки свободно ходит в магазин и не соблюдает предписания Роспотребнадзора, в полицию сообщили ее соседи. Примечательно, что сначала женщина этого не отрицала. Однако в суде с вмененным ей нарушением режима не согласилась.

Между тем число зараженных коронавирусной инфекцией во Владимирской области растет. Ранее «Призыв» сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился еще у 13 человек.

Ольга Ефремова

Фото: мояоколица.рф