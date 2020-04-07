Стоматологии возобновляют работу

Во Владимирской области возобновляется работа стоматологических клиник. Соответствующие изменения и дополнения внесены в указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на портале правовой информации. Прежде стоматологиям разрешалось оказывать помощь лишь пациентам с острой болью. Этот же документ разрешает работу продовольственных и непродовольственных ярмарок.

Сегодня же наконец был определён круг организаций и ИП, которые могут легально работать в так называемые нерабочие дни.

Список состоит из 42 направлений в различных отраслях экономики.

Ранее «Призыв» сообщал, что на этой неделе свои двери для клиентов вновь открыли автосервисы и автомойки.

Ольга Ефремова

Фото: msk.stom-firms.ru