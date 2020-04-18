Стационарные и мобильные КПП контролируют съезды в Петушинском районе

Власти Петушинского района приступили к реализации карантинных мероприятий. На съездах в населенные пункты установили четыре стационарных КПП. Еще пять подвижных контрольно-пропускных пунктов работают на своих маршрутах. На карантинной территории создана группировка сил из 78 сотрудников МВД и Росгвардии, усилена работа патрульно-постовых служб. Дежурства проходят и на четырех железнодорожных станциях района: в Костерево, Петушках, Покрове и поселке Городищи (Усад).

— Те мероприятия, которые мы сейчас проводим, чтобы все понимали, это не ограничение движения по трассе М-7, это ограничение съезда в населенные пункты Петушинского района. Поэтому КПП не стоят на самой трассе. В настоящее время организовано четыре стационарных КПП и пять подвижных. В районе у нас в общей сложности 41 съезд с федеральных трасс М-7 и А-108, 49 съездов с областных и муниципальных дорог. Это 90 съездов, — сообщил Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района в интервью областному телеканалу «Губерния33». — Но вместе с тем мы считаем, что такие мероприятия и те шаги, которые мы сейчас выполняем, на первом этапе будут достаточны. Мы надеемся на понимание жителей района, гостей из Москвы и Подмосковья, которые имеют здесь дачи или домовладения. Эти действия позволят прервать цепочку распространения этого заболевания.

Параллельно ведется дезинфекция общественных пространств. В Петушинский район была направлена колонна сил и средств в составе 28 человек и 10 единиц техники. Работы продлятся три дня — начали 17 апреля, закончат в воскресенье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Напомним, на этой неделе из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Петушинского района был объявлен сначала особый режим. Затем формулировку в указе губернатора поменяли: по предложению главного санитарного врача Владимирской области ввели карантин.

Роспотребнадзор объявил, что в районе выявлена четвертая, самая последняя фаза распространения эпидемической опасности.

Это означает, что ответственные органы уже не могут отследить связи инфекционных больных. Распространение вируса приобретает неконтролируемый характер. Глава администрации района Сергей Великоцкий отметил, что при населении в 61 000 человек в дачный сезон район «прирастает» гостями из Москвы и Подмосковья. По примерным подсчетам, население увеличивается до 250 000 человек. Уже сейчас до 40 000 жителей столицы могут находиться в деревнях и дачных поселках.

Ранее «Призыв» сообщал статистику за 17 апреля. В Петушинском районе на утро пятницы было зарегистрировано 9 новых случаев заражения. Всего в районе инфицированы 42 человека. Часть из них бессимптомны, часть болеет в легкой форме, но есть и те, кого пришлось госпитализировать, сообщил глава администрации района.

Елена Пляскина

Фото: стоп-кадры видео телеканала «Губерния33»