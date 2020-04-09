Стали известны подробности смертельной аварии с участием медведя

Стали известны подробности смертельный аварии с участием медведя. Дикий зверь вышел на федеральную трассу М-7 и был сбит проезжающим мимо автомобилем. Необычное ДТП произошло в Вязниковском райне недалеко от деревни Мокрово в понедельник вечером. К сожалению, встреча с машиной оказалась для животного смертельной. Медведь умер на месте аварии.

— Авария произошла 6 апреля около 21.00 на 275-м км трассы М-7 «Волга». Водитель «Hyundai Solaris» 1968 года рождения, житель Нижнего Новгорода, совершил наезд на медведя, который двигался слева-направо по ходу следования, — прояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД. — Животное перелезло через барьерное ограждение, которое разделяет полосы. Как пояснил водитель, медведь на дороге появился неожиданно, его просто не было видно на неосвещенном участке трассы.

Медведь вышел на дорогу из леса.

По информации правоохранителей, в момент ДТП в автомобиле находились водитель и его жена. Они не пострадали. А вот машина получила механические повреждения.

— В сторону Нижнего Новгорода большая пробка. Там медведя сбили. Много народа остановилось посмотреть на зверя, — сообщил «Призыву» очевидец событий.

Медведи в наши края действительно заходят, говорят специалисты. В отдельные годы по территории региона разгуливают до шести особей. Мишка занесен в Красную книгу Владимирской области, а потому потеря каждого зверя, конечно, событие печальное.

— Медведи периодически появляются на территории региона. Он пришел к нам и попал под машину. Любое животное может выйти на дорогу, если ему надо переходить. Чаще случаются лоси, медведь редко, — пояснил «Призыву» начальник Госохотинспекции администрации Владимирской области Валерий Куфтин. — На все такие аварии выезжают наши сотрудники. Это был молодой медведь. Тушу животного уже утилизировали.

Тушу животного утилизировали.

Что касается ответственности за сбитого медведя, то заплатить, скорее всего, придется страховой компании водителя. Так часто бывает, что им предъявляется иск государства за причиненный ущерб объектам животного мира.

Ранее «Призыв» сообщал, что бурый медведь впервые попал в фотоловушку.

Полина Тарбеева

Фото группы «Подслушано Вязники» в «ВКонтакте»