Список тех, кто может работать, снова скорректировали

Из перечня убрали два пункта

Сразу два пункта убрали из списка организаций, которые могут продолжить работу во Владимирской области. Указ губернатора от 07.04.2020 г. № 80 о внесении изменений в указ губернатора № 77 от 05.04.2020 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239» опубликован на портале правовой информации «Белого дома». Для удобства мы публикуем полный документ:

Итак, что же изменилось. Из перечня решили убрать два пункта, которые есть в предыдущей редакции:

пункт № 9: организации и ИП, выполняющие реставрационные работы. Т.е. реставраторам придется подождать окончания режима повышенной готовности;

пункт № 31: не смогут работать организации и ИП, оказывающие бытовые услуги. Какие услуги входят в это понятие, пресс-служба «Белого дома» предлагает искать в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). А он, надо сказать, обширный. К примеру, туда входят парикмахерские и салоны красоты, которые ранее обратились к губернатору с просьбой разрешить работать.

В новом документе уточнены три пункта:

пункт № 18 сообщает, что большинство педагогов должны быть переведены на работу в удаленном доступе, т.е. без посещения образовательного учреждения;

пункт № 21. Теперь организации и ИП допускаются к работе, если торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, утвержденными правительством и администрацией;

пункт № 26 уточняет, что предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников, должны находиться на территории этих организаций.

Также добавлен пункт № 41: работать могут организации с непрерывно действующими или опасными производствами, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим причинам.

Стоит отметить, что ко всем перечисленным организациям и предприятиям предъявляются серьезные требования Роспотребнадзора. Как ранее рассказывал «Призыв», они перечислены в постановлении главного санитарного врача Владимирской области. Для многих эти меры могут стать неподъемными в финансовом плане.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

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