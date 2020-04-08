Список тех, кто может работать, снова скорректировали

Сразу два пункта убрали из списка организаций, которые могут продолжить работу во Владимирской области. Указ губернатора от 07.04.2020 г. № 80 о внесении изменений в указ губернатора № 77 от 05.04.2020 «Об утверждении Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239» опубликован на портале правовой информации «Белого дома». Для удобства мы публикуем полный документ:

Итак, что же изменилось. Из перечня решили убрать два пункта, которые есть в предыдущей редакции:

— пункт № 9: организации и ИП, выполняющие реставрационные работы. Т.е. реставраторам придется подождать окончания режима повышенной готовности;

— пункт № 31: не смогут работать организации и ИП, оказывающие бытовые услуги. Какие услуги входят в это понятие, пресс-служба «Белого дома» предлагает искать в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). А он, надо сказать, обширный. К примеру, туда входят парикмахерские и салоны красоты, которые ранее обратились к губернатору с просьбой разрешить работать.

В новом документе уточнены три пункта:

— пункт № 18 сообщает, что большинство педагогов должны быть переведены на работу в удаленном доступе, т.е. без посещения образовательного учреждения;

— пункт № 21. Теперь организации и ИП допускаются к работе, если торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, утвержденными правительством и администрацией;

— пункт № 26 уточняет, что предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников, должны находиться на территории этих организаций.

Также добавлен пункт № 41: работать могут организации с непрерывно действующими или опасными производствами, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим причинам.

Стоит отметить, что ко всем перечисленным организациям и предприятиям предъявляются серьезные требования Роспотребнадзора. Как ранее рассказывал «Призыв», они перечислены в постановлении главного санитарного врача Владимирской области. Для многих эти меры могут стать неподъемными в финансовом плане.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»