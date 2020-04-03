Спецпропуск к пожилому родственнику выдадут дистанционно

Бланки должны появиться уже сегодня

Получить спецпропуск на визит родственника старше 65 лет в период самоизоляции можно будет дистанционно. Понадобится электронная почта или мессенджеры. Правда, бланков, которые нужно будет заполнить, пока нет. В областном департаменте социальной защиты населения заверяют, что они появятся уже сегодня. На сайте областного департамента социальной защиты и учреждений соцзащиты по месту жительства будет размещён большой интерактивный баннер со ссылкой на полную информацию о получении справки. Необходимо будет скачать бланк заявления и отправить его посредством электронной почты или мессенджеров.

Утвержденные справки будут направлены гражданам теми же способами.

Если нет возможности подать заявку в электронном виде, следует опустить ее в специальный контейнер в ближайшем учреждении соцзащиты. Затем заверенная справка будет направлена заявителю по почте.

Во Владимирской области около 62 тысяч одиноко проживающих граждан этого возраста. Социальные работники совместно со специалистами органов местного самоуправления, волонтёрами, сельскими старостами организуют помощь по доставке им продуктов питания и медикаментов. Обзвонили всех пожилых граждан, почти 600 человек подтвердили необходимость в таких услугах. Всем, кто сказал, что потребности в этом не имеет, т.к. есть родственники, мы всё равно оставили обратные контакты на случай возникновения такой необходимости, – сообщила директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

Ранее «Призыв» сообщал, что в режиме самоизоляции перемещаться по региону можно только при наличии трех видов спецпропусков.

Ольга Ефремова 

Фото: myseldon.com

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