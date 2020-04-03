Спецпропуск к пожилому родственнику выдадут дистанционно

Получить спецпропуск на визит родственника старше 65 лет в период самоизоляции можно будет дистанционно. Понадобится электронная почта или мессенджеры. Правда, бланков, которые нужно будет заполнить, пока нет. В областном департаменте социальной защиты населения заверяют, что они появятся уже сегодня. На сайте областного департамента социальной защиты и учреждений соцзащиты по месту жительства будет размещён большой интерактивный баннер со ссылкой на полную информацию о получении справки. Необходимо будет скачать бланк заявления и отправить его посредством электронной почты или мессенджеров.

Утвержденные справки будут направлены гражданам теми же способами.

Если нет возможности подать заявку в электронном виде, следует опустить ее в специальный контейнер в ближайшем учреждении соцзащиты. Затем заверенная справка будет направлена заявителю по почте.

— Во Владимирской области около 62 тысяч одиноко проживающих граждан этого возраста. Социальные работники совместно со специалистами органов местного самоуправления, волонтёрами, сельскими старостами организуют помощь по доставке им продуктов питания и медикаментов. Обзвонили всех пожилых граждан, почти 600 человек подтвердили необходимость в таких услугах. Всем, кто сказал, что потребности в этом не имеет, т.к. есть родственники, мы всё равно оставили обратные контакты на случай возникновения такой необходимости, – сообщила директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

Ранее «Призыв» сообщал, что в режиме самоизоляции перемещаться по региону можно только при наличии трех видов спецпропусков.

Ольга Ефремова

Фото: myseldon.com