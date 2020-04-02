Сотрудников обувной фабрики отправили в отпуск на 2 месяца

Руководство владимирской обувной фабрики временно распускает сотрудников. Людям объясняют, что во время отпусков ни оклада, ни 2/3 зарплаты они не получат. Предполагается, что производство встанет на два месяца — с 1 апреля по 31 мая. Это вынужденная мера. Сейчас на общем складе компании 1 400 000 пар обуви. Это годовой запас. Реализация затруднена. Магазины и торговые центры, реализующие непродовольственные товары, закрыты. В вынужденные отпуска руководство предприятия отправляет десятки сотрудников. Люди, как видно на снятых кадрах, пребывают в шоке.

Эпидемиологическая ситуация в стране развивается быстрее, чем мы за ней успеваем. Магазины Москвы, Московской области, Питера, Новосибирска — они закрыты, и на следующей неделе работать тоже не будут.

Почему решено уйти на срок 2 месяца? Мы развязываем руки. Получается, что мы закрываем зарплату за март, включая все положенные премии.

Мы не можем продолжать больше работать, иначе мы просто не выплывем. Чтобы платить зарплату, налоги, коммуналку и всё остальное. А обувь дальше будет на складе копиться, продаж нет.

Я всё понимаю, что это не положено. Но я не отнимаю у вас никаких прав! Я просто с вами бок о бок работаю 15 лет.

Всю зарплату за март работникам обещали выплатить до 25 апреля. Подписанное в отделе кадров заявление на отпуск за свой счет, по словам начальства, позволит работникам получить отсрочку по оплате коммунальных услуг и кредитам. Но такая поблажка вряд ли утешит людей. При этом на официальном сайте компании говорится, что пока магазины закрыты до 5 апреля, т.е. на нерабочую неделю. А сейчас все желающие могут воспользоваться интернет-покупкой.

Официальный интернет-магазин компании продолжает работать.

В трудовой инспекции, которую «Призыв» цитирует уже не в первой публикации, ясно дано разъяснение по этой ситуации: «В соответствии с Указом президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. В случае, если работодателем не исполняет Указ, и в случае принуждения к увольнению и т.п. работники, чьи права нарушаются, могут обратиться с заявлением на сайт онлайнинспекция.рф или отправить письменное обращение по адресу: 600015, г.Владимир, ул. Мусоргского, д. 3»

Ранее «Призыв» сообщал, что спорная ситуация с возможной отправкой сотрудников в неоплаченные отпуска сложилась во владимирской городской больнице № 5. В ответе, полученном сегодня «Призывом» от руководства медучреждения, говорится о том, что конфликт исчерпан, сотрудникам предложены варианты трудоустройства.

Видео сообщества ВК «Типичный Владимир»

Заглавное фото: yandex.ru/maps