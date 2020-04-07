Сотрудники выступили в защиту руководителя территориального фонда ОМС

Коллектив территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Владимирской области направил открытое письмо губернатору Владимиру Сипягину. Сотрудники выступили в поддержку своего руководителя Ольги Ефимовой. Причиной обращения стало то, что федеральный фонд ОМС согласовал с администрацией Владимирской области освобождение от должности директора регионального фонда. Согласование было подписано 26 марта, однако пока никаких кадровых решений «Белый дом» не принял. Более того, сотрудники территориального ФОМС уверяют, что узнали о документе, пришедшем из Москвы, из публикации «Призыва» 3 апреля 2020 года.

Обращение коллектива территориального ФОМС подписали очно и поддержали дистанционно более 100 человек.

В обращении губернатору сотрудники указывают, что Ольга Михайловна Ефимова работает в фонде с 2002 года, под её руководством люди трудятся слаженно, выполняя все поставленные задачи — пилотный проект, направленный на повышение качества услуг в здравоохранении, программу модернизации здравоохранения, приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения. Подписавшие письмо указывают, что Ольгу Ефимову высоко ценят на федеральном уровне, а сами сотрудники уважают и дорожат своим директором.

Коллектив ТФОМС обращает внимание главы региона на то, что сейчас не время резких кадровых решений, поскольку в стране пандемия по коронавирусу, и система медстрахования обеспечивает стабильность и эффективность работы учреждений здравоохранения в этих сложных условиях. «Есть такая пословица «коней на переправе не меняют». Разве сможет новый человек сразу же разобраться в нашем непростом законодательстве, изменить порядок финансирования медицинской помощи и не допустить дестабилизации ситуации, взять её под контроль?» — спрашивают авторы обращения. Приводим полную копию этого документа.

Как ранее сообщал «Призыв», прошлый год и начало 2020-го принесли здравоохранению Владимирской области немало кадровых потрясений. На конец марта, по данным облздрава, во Владимирской области было открыто 6 вакансий главврачей: ­в Курловской и Собинской районных больницах, Кольчугинской и Киржачской ЦРБ, в ГБ № 7 Владимира и ГКБ скорой медицинской помощи.

Николай Лившиц

Фото: vedom.ru