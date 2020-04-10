Сотрудники предприятий, медики и соцработники не могут добраться до работы

Транспортный коллапс образовался после отмены части автобусных маршрутов и сокращения графика остальной сети пригородного и городского сообщения. Десятки предприятий открылись с понедельника, а транспортное сообщение не наладили. Тысячи человек работают в круглосуточных медицинских, социальных и образовательных учреждениях, всем им нужно добраться до места работы. До таких сел, как Овчухи и Брутово Суздальского района, вообще перестали ходить автобусы. В поселок Садовый заезжает суздальский автобус, который едет в сторону Владимира уже битком. Автобусы до поселка Содышка сократили по максимуму. Медики и сотрудники социальных учреждений, которые трудятся посменно и сутки напролет, просят своих соседей на машинах подвезти их, ходят пешком, лишь бы не бросать работу.

— Перестали ездить после 10 утра и 9 вечера. Трижды уже вызывали такси со смен, чтобы приехать домой. Работаю в ОКБ, никаких денег не хватит, чтобы вот так ездить. В Садовом у нас работают два соцучреждения. Люди ездят из города. А автобусов нет. Мы собираем подписи, чтобы обратиться в департамент транспорта, — рассказывают жители поселка Садовый.



На маршруте № 109 ушел перевозчик. Временно жителей поселка Садовый возят суздальские перевозчики. Автобусы переполнены, ходят нерегулярно. Ситуация не выправляется вторую неделю. На маршруте № 132 есть кому возить, но указаниями департамента транспорта администрации Владимирской области сокращено количество рейсов.

— Я работаю в «Красном Кресте» посменно, график не равномерный. Прихожу на работу и уже думаю, как домой буду добираться. Только пешком – один вариант. Звонили везде. Отвечают одно – до 30 апреля график не изменится. Какой в этом смысл? – возмущается жительница поселка Содышка Надежда.



«Призыв» направил запрос в администрацию Владимирской области по изменению графика работы пригородных автобусов.

Большинство жителей поселков, находящихся в 10-20 километрах от Владимира, работают в областном центре. И они регулярно пользуются общественным транспортом.

Пока частично спасает городской транспорт, хотя бы полдороги можно на нем проехать. Но и его приходится ждать. Пассажиры жалуются, что стоять на остановке нужно по 30-40 минут.

— Отдел транспорта и связи ежедневно мониторит пассажиропоток, и в часы пик на наиболее загруженные маршруты добавляются автобусы и троллейбусы, чтобы не допустить толчеи и скученности в салонах. Сокращения, коснувшиеся 2 троллейбусных и 3 автобусных маршрутов, носят временный характер. Они продиктованы, прежде всего, снижением пассажиропотока, который привел к резкому снижению выручки предприятий-перевозчиков. Временно не работают только те маршруты, где имеются маршруты-дублеры, — сообщают во владимирской мэрии.



Власти пытаются угодить и нашим, и вашим. И поддержать перевозчиков, которые терпят убытки, и соблюсти указ губернатора о режиме самоизоляции. Но забыли о своих же работниках. Бюджетники как в администрациях, так и в подведомственных учреждениях работают непрерывно. И проблема с подвозом совершенно не решается. Было бы логично выделить служебный транспорт. Но пока никто этого не сделал.

Как «Призыв» сообщал ранее, пенсионерам разрешили передвигаться до дачи. Правда, без машины в условиях перебоев работы общественного транспорта сделать это не так просто.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»